Prueba: Toyota Corolla Hatchback 2019, un compacto con estilo

En realidad, este carro no es nuevo. Era conocido hasta hace poco en EEUU como el Corolla iM y en el resto del mundo como el Toyota Auris.

Comparándolo con su hermano, el Corolla sedan, esta versión hatchback no ofrece un interior tan amplio. Su área de carga ofrece respetables (en el segmento) 18 pies cúbicos poniéndolo a la par con el VW Golf , pero por debajo del Honda Civic y el Hyundai . Además, el piso es un poco más elevado para facilitar meter y sacar bultos.

Seguridad : El factor seguridad sigue siendo la prioridad para el fabricante japonés. Por ello, encontramos mejoras en los sistemas ya establecido y el aumento del equipamiento de serie en todas sus variantes. Algunos de estos accesorios de serie son las 7 bolsas de aire, sistema de advertencia sobre los cinturones de seguridad posteriores y de puntos ciegos (CVT), etc.

Las novedades de esta nueva generación del TSS 2.0 frente a la previa son los siguientes elementos:

- Ahora el sistema de pre colisión (PCS) opera entre 7 - 110 mph y cuenta con detección de peatones y bicicletas / motocicletas.

- A través de la cámara frontal el sistema puede detector señales en la via y proyectarla en la pantalla frente al conductor.

- Su sistema de control de crucero dinámico ahora funciona a través de todo el rango de velocidades (DRCC).

- El nuevo sistema Lane Tracing Assist (LTA) trabaja con el Cruise Control y Lane Departure para mantener al vehículo sobre la via. Básicamente controla el vehículo a través de líneas en la pista, pero en caso estas últimas no existan, el sistema toma como referencia al auto que viaja al frente.