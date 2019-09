Un choque militar con Irán luce lejano, pero hay una verdadera 'guerra petrolera' en marcha

Estados Unidos enviará nuevas tropas a Arabia Saudita para apoyar en la defensa de ese país ante posibles nuevas agresiones contra su industria petrolera. Pero la misión inicial no es atacar a Irán , como se podía esperar en un ambiente de tensiones crecientes en el Golfo Pérsico. Al menos por ahora, si se ha de creer en la evolución de la retórica que sale de Washington, que ha pasado de amenazante a cautelosa.

Trump usó entonces la expresión militar " locked and loaded " y dijo que solo estaban esperando a conocer el criterio del reino saudita y a quién culpaban ellos de los ataques, que fueron reivindicados por rebeldes hutíes que combaten a las fuerzas de la coalición que encabeza Arabia Saudita en Yemen.

Desde Teherán, se advirtió que una agresión militar en su contra desencadería "una guerra total" , según palabras del canciller iraní Javad Zarif, quien al mismo tiempo insistió en que su país no busca una confrontación militar .

"No queremos la guerra, no queremos un enfrentamiento militar. Creemos que un conflicto armado basado en un engaño es algo terrible. Pero no temblamos cuando se trata de defender nuestro territorio", añadió Zarif, buscando dejar claro que cualquier acción militar tendrá respuesta, y esa respuesta podría afectar a todo el sistema energético internacional.