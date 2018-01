Trump: "Tengo una muy buena relación con Kim Jong Un"

En una entrevista al diario The Wall Street Journal el presidente Donald Trump sugirió que ha desarrollado una relación positiva con el líder norcoreano Kim Jong Un, pese a las crecientes tensiones por el desarrollo del programa nuclear de ese país asiático que ha desatado una retórica bélica bilateral, movilizaciones militares a gran escala y nuevas sanciones económicas contra ese régimen por parte de Naciones Unidas.

"Probablemente tengo una muy buena relación con Kim Jong Un", dijo sin dar más detalles.

En todo caso, los reporteros del WSJ le preguntaron si había estado en contacto con Kim a lo que respondió: "No quiero comentar sobre eso. No voy a decir si lo he hecho o no, solo que no quiero hacer un comentario".



Kim ha dicho públicamente que Trump es un "viejo lunático" por las recurrentes amenazas por la realización de pruebas con misiles balísticos que incluso lo llevó a prometer "fuego y furia" si el régimen de Pyongyang realizaba una ataque. El propio presidente estadounidense lo ha calificado de "maniático", "tipo malo" e incluso se ha burlado de él calificándolo de "bajo y gordo".

Para justificarse, el presidente Trump dijo que esas contradicciones son parte de su estrategia. "Verás mucho de eso conmigo", dijo sobre sus tuits. "luego, repentinamente alguien es mi mejor amigo. Podría darte 20 ejemplos, Tú podrías darme 30. Soy una persona muy flexible".



El mandatario nuevamente reconoció el papel de China para presionar a Corea del Norte, aunque indicó que podría hacer más para frenar su carrera nuclear.

Aún así, la distensión parece ser el contexto de los últimos días tras las conversaciones entre las dos Coreas que terminaron con el envío de una delegación norcoreana a las Olimpiadas de Invierno que justamente está organizando este año Corea del Sur.



Además, tanto Seúl como Washington acordaron suspender sus ejercicios militares conjuntos mientras se llevan a cabo los Juegos.

Justo esta semana Trump dijo estar dispuesto a hablar con Corea del Norte aunque siempre que el diálogo se dé en el "momento adecuado" y siempre bajo las "circunstancias correctas", según indicó la Casa Blanca en un comunicado de prensa.

"El presidente Trump habló con el presidente de la República de Corea, Moon Jae-in. El presidente Moon informó al presidente Trump sobre los resultados de la discusión entre Corea del Norte y la del Sur del 9 de enero y agradeció al presidente Trump por su influyente liderazgo que propició estas conversaciones. Los dos líderes subrayaron la importancia de continuar una campaña de máxima presión sobre Corea del Norte. El presidente Trump expresó su apertura a mantener diálogos entre Estados Unidos y Corea del Norte en el momento apropiado, bajo las apropiadas circunstancias", afirmó la nota de la Casa Blanca.