Trump, el líder emocional y de facto de la "revolución" de la derecha global

Trump se ha convertido en referente y líder de esa épica. El hecho de que el republicano esté rompiendo la tradición estadounidense de no invitar a jefes de Estado o de gobierno a las tomas de posesión presidenciales, indica que el nuevo presidente está asumiendo el papel. El equipo de transición de Trump no respondió a una solicitud de información que le hizo la agencia de noticias AP, pero la portavoz Karoline Leavitt dijo que Trump había invitado a algunos dignatarios.

Quiénes son los invitados de Trump a la toma de posesión

Si bien Milei fue el primer jefe de Estado en reunirse con Trump tras las elecciones de noviembre, Orbán fue el primer en felicitarlo cuando ese triunfo todavía no estaba asegurado en los conteos especializados de los medios estadounidenses. Ambos son estrellas preciadas en el movimiento conservador mundial.

Hay nombres que no son de dignatarios que destacan en la lista, como el del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien tuvo una historia similar a la de Trump tras negarse a reconocer que perdió las elecciones de 2022, asegurando que fueron manipuladas. Sus partidarios irrumpieron en el Congreso de Brasil el 8 de enero de 2023 para protestar contra el “fraude”. Como Bolsonaro está bajo investigación por un supuesto complot para dar un golpe de Estado, su pasaporte ha sido revocado y no podrá viajar a Washington.

La colusión de políticos y empresarios

Una ceremonia que ilustra la existencia de una internacional conservadora

Pero la ceremonia de juramentación de Trump es solo un episodio protocolar que ilustra el grade de acercamiento que han tenido en los últimos años líderes de movimientos que, hasta hace no mucho, eran vistos como expresiones marginales que muy difícilmente podrían acceder al poder con sus propuestas extremistas.

"Europa y España no pueden quedar alejadas de la senda de la cordura, la prosperidad y la libertad. Hay que elegir entre la Europa soviética que nos llevan años imponiendo desde Bruselas, y la Europa de la libertad de sus gentes y la soberanía de sus naciones", afirmó en un mensaje en su cuenta de X.

Aunque, por definición, los nacionalismos que defienden estos líderes, no pueden ser globlalizadores, MAGA (Make America Great Again) se ha convertido en una frase familiar en varias latitudes donde los conservadores y populistas de diverso tipo aspiran ganar el control para "reparar" lo que los políticos tradicionales no han podido arreglar.