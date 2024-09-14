El líder húngaro que Trump cita como partidario y que incomoda a sus socios europeos

El expresidente Donald Trump hizo espacio durante el debate con la vicepresidenta Kamala Harris para expresar la admiración que se tienen él y Viktor Orbán, el líder autocrático de Hungría que se ha hecho amigo de Rusia y China y se ha convertido en una espina en el zapato de sus aliados.

PUBLICIDAD

“Lo llaman hombre fuerte. Es una persona fuerte, inteligente”, dijo Trump sobre Orbán en respuesta a la afirmación de Harris de que los líderes mundiales se “ríen” del expresidente.

“Mira, lo dijo Viktor Orbán. Dijo: "La persona más respetada y temida es Donald Trump". No tuvimos problemas cuando Trump era presidente'”, dijo el exmandatario.

¿Por qué Viktor Orbán es popular entre los conservadores?

Orbán, un populista de derecha y el líder con más años de servicio en la Unión Europea, se ha convertido en un ícono para algunos conservadores en Estados Unidos por defender lo que él llama “democracia iliberal”, que incluye algunas de las restricciones más duras de la UE a la inmigración y a los derechos LGBTQ+.

También ha tomado medidas enérgicas contra la prensa y el poder judicial en el expaís comunista de Europa Central y ha sido acusado por la UE de violar el estado de derecho y las normas democráticas, al mismo tiempo que busca vigorosamente relaciones cada vez más profundas con Beijing y Moscú, considerados adversarios por sus aliados militares de la OTAN.

Sin embargo, a pesar del creciente consenso en Occidente de que Orbán ha restringido las libertades fundamentales en Hungría, Trump y su ala del Partido Republicano lo han acogido. Mientras estaba en el cargo en 2019, Trump recibió a Orbán en una reunión en la Oficina Oval, lo que desconcertó a algunos legisladores, mientras que su exasesor principal, Steve Bannon, llamó al líder húngaro “Trump antes que Trump”.



El expresidente, así como eminencias conservadoras como Tucker Carlson, han elogiado la actitud de tolerancia cero de Orbán hacia la inmigración: construyó una valla de doble capa a lo largo de la frontera sur de Hungría en 2015, después de que cientos de miles de refugiados, en su mayoría de Siria, huyeran a Europa.

PUBLICIDAD

También elogian los esfuerzos de Hungría por aumentar su debilitada tasa de natalidad ofreciendo generosos subsidios y préstamos a bajo interés a familias que planean tener hijos, un esfuerzo que Orbán ha descrito como destinado a evitar depender de la inmigración para remediar una población en declive.

"No hay suficientes europeos cristianos, blancos y tradicionales en Europa", dijo Orbán en un mitin de campaña en junio. "En cambio, hay un vacío llenado por inmigrantes", agregó.

Relaciones cercanas con Trump

Estas opiniones le han hecho popular entre la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que ha celebrado eventos en Budapest, la capital húngara, durante los últimos tres años. En 2022, recibió una gran ovación en un evento nacional del CPAC en Dallas y le dijo a la multitud que lo vitoreaba: “Debemos recuperar las instituciones en Washington y Bruselas. Debemos encontrar amigos y aliados unos en otros”.

El líder húngaro respaldó abiertamente la candidatura de Trump en las elecciones de noviembre y compartió audazmente la afirmación de Trump de que el republicano podrá poner fin rápidamente a la guerra de Rusia en Ucrania.

Orbán, quien es considerado ampliamente como el líder de la UE con las relaciones más cálidas con el presidente ruso Vladimir Putin, ha bloqueado, retrasado o diluido rutinariamente los esfuerzos de la UE para extender asistencia a Kiev y sancionar a Moscú por su guerra. Ha presionado sistemáticamente por un alto el fuego, pero sin detallar lo que significaría para la condición de estado o la integridad territorial de Ucrania, o las posibles implicaciones de seguridad para Europa y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En julio, Orbán se reunió con Trump en el complejo playero del expresidente, Mar-a-Lago, y compartió una foto de los dos en las redes sociales con la leyenda: “Discutimos formas de hacer las paces. La buena noticia del día: ¡lo va a solucionar!”

En su propio sitio de redes sociales, Trump publicó: “Gracias Viktor. Debe haber PAZ y rápidamente”.

El abrazo retórico de Trump a Orbán durante el debate no escapó a la atención de algunos demócratas prominentes.

En una publicación en X, antes Twitter, el miércoles, Hillary Clinton llamó a Orbán “el dictador húngaro que mata democracias”, mientras que Tim Walz, compañero de fórmula de Harris, declaró a MSNBC recientemente: “Le pidieron que mencionara a un líder mundial que estuviera con él, y mencionó a Orbán. Dios mío, eso es todo lo que necesitamos saber”.

Mira también: