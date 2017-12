Tras los festejos de Navidad en su club de Palm Beach, Florida, y luego de haber tuiteado que había que 'volver al trabajo' tras las celebraciones, el presidente Donald Trump fue captado por cámaras... jugando golf.

Trump viajó a su resort Mar-a-Lago el fin de semana antes de Nochebuena. Pero el 25 de diciembre por la tarde, desde Twitter anticipó que al día siguiente (26 de diciembre) se retomaba el trabajo.

"Espero que todos estén teniendo una gran Navidad y mañana se vuelva al trabajo para hacer EEUU grandioso otra vez (¡algo que está sucediendo más rápido de lo que nadie esperaba!)", escribió Trump. Pero horas después fue captado jugando golf.



El presidente no estaba solo: también estaban el senador republicano por Georgia y acérrimo trumpista, David Perdue; el jugador profesional Bryson DeChambeau y el exgolfista profesional Dana Quigley, según informaron varios medios citando a portavoces de la Casa Blanca.

Trump on the golf course today, captured by CNN cameras https://t.co/hctg9sO23e

— Manu Raju (@mkraju) 26 de diciembre de 2017