Trump dice que necesitas una identificación para comprar en el supermercado y las redes sociales estallan

"La gente me pregunta por qué creo que puedo prevalecer contra el Sr. Trump. Les digo que es porque (1) he comprado comestibles antes y (2) sé que no necesita una identificación para comprar comestibles. #Basta #FightClub", tuiteó, Michael Avenatti, abogado de la actriz porno Stormy Daniels que recibió un pago para no hablar de su presunta aventura con Trump.