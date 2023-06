Trump y DeSantis dan una muestra de la que sería una agria contienda electoral con estrategias distintas

Trump, un día Trump apareció en Iowa mientras DeSantis hacía campaña en New Hampshire. Allí recibió preguntas de unos 200 miembros de un club conservador reunidos en un restaurante del área de Des Moines poco después de que DeSantis mostró su molestia con un reportero de The Associated Press que le preguntó por qué no aceptaba preguntas de los votantes en sus eventos.