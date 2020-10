Trump cancela las negociaciones para un nuevo paquete de ayuda: qué significa para los estadounidenses

La estrepitosa decisión de Trump se produce poco después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome H. Powell, hiciera su último pedido sobre la urgencia de llegar a un acuerdo para alcanzar un estímulo adicional, advirtiendo que de no hacerlo la recuperación de la economía se vería todavía más debilitada “frente a una pandemia única en un siglo que ha infligido un dolor económico a millones de hogares”, contó The New York Times.