Trump dice que EEUU "eliminó" una tercera embarcación venezolana. ONU califica los ataques de "ejecuciones extrajudiciales"

Video Lo que se sabe del nuevo ataque de EEUU contra una embarcación venezolana en aguas internacionales

Donald Trump aseguró este martes que Estados Unidos "eliminó" un total de tres embarcaciones frente a Venezuela, tan solo un día después de confirmar un segundo ataque de Washington en el Caribe contra lanchas que presuntamente traficaban droga desde el país sudamericano.

"De hecho, eliminamos tres embarcaciones, no dos, pero ustedes vieron dos", señaló el presidente a periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia Reino Unido para realizar una visita de Estado.

Sin embargo, Trump no aportó ningún otro detalle sobre este tercer operativo como su alcance, el lugar y fecha cuando ocurrió ni si había causado víctimas mortales como los dos anteriores.

"Dejen de enviar (miembros del) Tren de Aragua o a sus presos a nuestro país. Dejen de enviar drogas a EEUU", declaró en respuesta a un periodista que le preguntó qué mensaje quería enviar al líder venezolano Nicolás Maduro.

Trump insistió en que el despliegue militar ordenado en el Caribe y sus operativos en los que se utilizó la fuerza letal, aunque recibieron fuertes críticas y cuestionamientos sobre su legalidad, están provocando la desaparición de barcos en esa zona.

“No hay muchos barcos en el agua, no me imagino por qué. Ni siquiera hay barcos de pesca; nadie quiere salir a trabajar. Es lo que hay”, sostuvo el mandatario.

Un primer ataque estadounidense contra una lancha de supuestos narcotraficantes hace dos semanas causó, según el gobierno de Trump, la muerte de 11 presuntos miembros del Tren de Aragua en las aguas internacionales del Caribe donde EEUU ha desplegado ocho buques.

Este lunes, el presidente anunció otro ataque a un bote que mató a tres "narcoterroristas" venezolanos. En ninguno de los dos casos, hasta ahora, aportó pruebas que respalden sus acusaciones de que se trataba de traficantes de droga.

Al ser preguntado entonces sobre qué evidencia tenía para mantener estos señalamientos, Trump respondió: "Tenemos pruebas. Basta con mirar el cargamento esparcido por todo el océano: grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes".

Según denunció Caracas, los buques estadounidenses también detuvieron y registraron durante horas un barco atunero venezolano el pasado fin de semana con varios pescadores a bordo que estaban en aguas de Venezuela.

Se desconoce si Trump podría estar refiriéndose a este episodio del atunero al hablar ahora de un tercer ataque, pero parece poco probable dado que el presidente aseguró que esa tercera embarcación también fue "eliminada".

Expertos de la ONU condenan las "ejecuciones extrajudiciales" de EEUU en aguas internacionales

Numerosos expertos han mostrado sus dudas acerca de la legalidad de estas acciones letales llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas de EEUU.

El gobierno de Trump invocó la legislación que EEUU desplegó tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, y que, a su juicio, permite estos ataques que califica de acciones de "legítima defensa".

Además, según insiste su gobierno, se están produciendo en aguas internacionales contra supuestos miembros de un grupo, el Tren de Aragua, que fue calificado por Washington como "organización terrorista extranjera" en febrero.

Sin embargo, expertos de Naciones Unidas fueron tajantes este martes al condenar "la ejecución extrajudicial por parte de Estados Unidos de 11 personas cuando hundió un buque civil en el mar Caribe el 2 de septiembre de 2025, y de tres personas en otro buque el 15 de septiembre".

"Las actividades criminales deben ser interrumpidas, investigadas y procesadas de acuerdo con el Estado de derecho, incluyendo la cooperación internacional", afirmaron en un comunicado publicado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

"El derecho internacional no permite el uso de fuerza unilateral fuera del territorio para luchar contra el terrorismo o el narcotráfico", recalcaron, a la vez que señalaron que no hay evidencias de que el Tren de Aragua esté organizando una "invasión" contra EEUU a instancias del gobierno venezolano, tal y como argumenta la Casa Blanca.

El texto es firmado por Ben Saul, relator especial sobre la Lucha contra el Terrorismo y los Derechos Humanos; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales; y George Katrougalos, experto independiente.

Los ataques letales fuera de EEUU han sido utilizados regularmente por gobiernos republicanos y demócratas en las últimas décadas, y también por otros países, como por ejemplo en la lucha contra la piratería en el Golfo de Adén.

Venezuela asegura que hay "una agresión militar en curso" y defiende su "derecho a defenderse"

Estos ataques han provocado una movilización militar en Venezuela y la alarma de otros países en la región, como Colombia o Brasil.

Cazas venezolanos sobrevolaron buques estadounidenses en los últimos días, y Washington contestó con el despliegue de cazas F-35 en Puerto Rico.

Washington acusa a Maduro de estar al frente de una red de tráfico de drogas, el Cartel de los Soles, cuya existencia está sujeta a debate.

"Hay una agresión en curso de carácter militar y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacer(le) frente", declaró Maduro durante una conferencia de prensa este lunes.

El país ejercerá su "derecho legítimo a defenderse", advirtió el líder venezolano, quien calificó las acusaciones estadounidenses de "mentiras", insistiendo en que la cocaína exportada a EEUU, el mayor consumidor mundial, transita principalmente por el Pacífico y los puertos de Ecuador.

