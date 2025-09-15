Trump dice que fuerzas de EEUU mataron a tres personas a bordo de otro bote venezolano que supuestamente llevaba drogas

Donald Trump informó este lunes de un nuevo ataque militar por parte de Estados Unidos contra una embarcación en aguas internacionales cercanas a Venezuela, que dejó un saldo de tres personas muertas a quienes identificó como "narcoterroristas venezolanos".

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur. El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a EEUU", publicó el presidente en Truth Social.

Trump aseguró que el ataque resultó en la muerta de tres hombres "terroristas" en combate y que ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EEUU resultó herido en la operación.

Su mensaje es acompañado de un corto video en color en el que se ve una lancha de grandes dimensiones en alta mar, inmóvil, y después una explosión que la destruye completamente. En el video, que parece ser de vigilancia, se observa al menos una persona dentro de la embarcación.

Imagen del video compartido por Donald Trump junto a su anuncio de que una nueva lancha fue atacada por las Fuerzas Armadas de EEUU por, supuestamente, transportar drogas desde Venezuela y que dejó un saldo de tres personas muertas el 15 de septiembre de 2025. Imagen truthsocial.com/@realDonaldTrump



"Estos cárteles del narcotráfico extremadamente violentos representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de EEUU (...) ¡Atención! Si transporta drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡los estamos cazando!", advirtió de nuevo.

"Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido consecuencias devastadoras en las comunidades estadounidenses durante décadas, matando a millones de ciudadanos estadounidenses. Ya no", concluyó en su mensaje.

EEUU reporta un segundo ataque de sus fuerzas armadas en el Caribe en menos de dos semanas

El ataque tiene lugar después de otro operativo militar hace casi dos semanas que mató a 11 personas, y que tuvo como objetivo lo que el gobierno de Trump asegura que se trataba de una lancha rápida que transportaba drogas desde Venezuela, y que mató a 11 personas.

La Casa Blanca justificó ese primer ataque como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas a EEUU que, supuestamente, tiene como origen el país sudamericano.

Sin embargo, varios senadores —tanto demócratas como republicanos— han mostrado su disconformidad con la justificación del gobierno y han cuestionado la legalidad de la medida al considerarla una posible extralimitación de la autoridad ejecutiva, en parte debido al uso de las fuerzas armadas con fines policiales.

El presidente alegó defensa propia como justificación legal para el primer ataque, y el secretario de Estado Marco Rubio argumentó que los cárteles de la droga "representan una amenaza inmediata" para el país.

Según el gobierno, el ataque a principios de este mes tuvo como objetivo a miembros del Tren de Aragua, una banda venezolana designada por Washington en febrero como organización terrorista. Adelantaron que se avecinan más ataques militares contra objetivos de la droga, ya que EEUU busca "declarar la guerra" contra los cárteles.

Trump no especificó si el Tren de Aragua también fue el objetivo del ataque de este lunes.

El gobierno de Trump ha criticado específicamente a Nicolás Maduro por el flagelo de las drogas ilegales en las comunidades estadounidenses, e insiste en que no lo consideran el líder legítimo de Venezuela, sino el jefe de un cartel de la droga.

"No vamos a permitir que un cartel, operando o haciéndose pasar por un gobierno, opere en nuestro propio hemisferio", declaró Rubio este lunes en Fox News.

Tras el primer ataque, el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que Trump "utilizaría las fuerzas armadas estadounidenses y todos los elementos del poder estadounidense para atacar a los cárteles que atacan a EEUU".

La agencia AP y otros medios informaron en los últimos días que aquel primer barco ya había dado la vuelta y se dirigía de regreso a la costa cuando fue impactado. Sin embargo, Rubio declaró el lunes que desconocía si esa información era correcta.

"Lo que debe empezar a suceder es que algunos de estos barcos sean destruidos", declaró Rubio. "No podemos vivir en un mundo donde, de repente, dan un giro de 180 grados y, por lo tanto, ya no podemos tocarlos".

Maduro acusó a EEUU horas antes de buscar "un incidente militar" para atacar a Venezuela

El gobierno de Venezuela no se pronunció aún sobre este nuevo operativo estadounidense. Apenas horas antes de conocerse, Maduro protagonizó este lunes una conferencia de prensa en la que se refirió, precisamente, al primer ataque de inicios de septiembre

"Sobre el ataque supuesto, a una embarcación supuestamente venezolana que presentó el presidente de EEUU en un video, lo primero que hay que decir es que el primero que tiene que investigar es el propio presidente de EEUU", afirmó.

También calificó de "secuestro" y "bochornoso" el abordaje por parte de un grupo de marines de un barco pesquero "en aguas de jurisdicción venezolana" que Caracas denunció este pasado fin de semana.

"¿Quién dio la orden en Washington para que un destructor misilístico (sic) mandara 18 marines armados a allanar un buque pescador de atún?", criticó Maduro, quien aseguró que el único objetivo de EEUU era buscar "un incidente militar" para atacar a Venezuela. "No hemos caído en provocaciones, ni caeremos en ellas", aseguró.

También declaró que las comunicaciones con la Casa Blanca están prácticamente "deshechas" tras el despliegue militar estadounidense en aguas internacionales del Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el líder chavista considera un intento de forzar un "cambio de régimen" en Caracas.

"Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el Gobierno de EEUU están deshechas, por ellos, con sus amenazas de bombas, muertes y chantajes, así no funcionamos nosotros, con amenazas y por las malas jamás habrá nada y lo saben. Así que pasaron de una etapa de relaciones maltrechas de comunicaciones a deshechas", dijo el líder venezolano.

Además, afirmó que Venezuela está "más preparada" para una "lucha armada" en caso de que el país fuera agredido por Washington, y afirmó que ya se desplegaron "2,5 millones" de militares y milicianos en su territorio ante las "amenazas" de EEUU.

