Tensión en Florida y calma en Arizona, la historia de dos conteos de votos con finales diferentes

En ambos estados los ganadores no pudieron ser declarados a días de las elecciones por los pequeños márgenes de diferencia. El presidente Trump ayuda a agriar el ambiente en Florida denunciando un fraude que las autoridades locales (republicanas) dicen no observar, una estrategia que no tuvo eco en Arizona.