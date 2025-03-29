Sin acción del Congreso, EEUU tendrá que incumplir con parte de su deuda en agosto o septiembre: reporte

Video EEUU está más endeudado que nunca: la inmigración será clave para pagar lo que debe

A Estados Unidos se le ha acercado más la fecha en la que tendrá que dejar de pagar parte de su deuda y obligaciones clave si el Congreso no eleva o suspende el límite de endeudamiento del país. Ese día llegará entre agosto o septiembre, estimó esta semana la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO en inglés).

Desde el 2 de enero, el Tesoro de Estados Unidos ha maniobrado para no superar el límite de endeudamiento —el llamado 'techo de la deuda'— de $36.1 billones (trillion en inglés). Lo ha hecho con "medidas extraordinarias" después de que a fines del año pasado no hubo acuerdo en el Congreso para solucionar otra vez este asunto recurrente.

En ese entonces, el ahora presidente Donald Trump pidió que se elevara, suspendiera nuevamente o incluso eliminara este límite autoimpuesto por el Congreso. Han pasado tres meses y el asunto tampoco ha sido resuelto.

Los republicanos buscan incluir un aumento de $4 billones del 'techo de la deuda' en un proyecto más amplio con fondos para las promesas de Trump como deportar a inmigrantes indocumentados a gran escala y extender los recortes de impuestos de su primer gobierno. No está claro si los republicanos que en el pasado se opusieron respaldarán en esta ocasión sumar el tema del 'techo de la deuda' a ese proyecto.

"La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que, si no se modifica el límite de endeudamiento, la capacidad del gobierno para tomar prestado utilizando las medidas extraordinarias probablemente se agotará en agosto o septiembre de 2025", dijo la CBO en un informe.

Mucho dependerá de cuánto dinero necesite tomar prestado el gobierno en los próximos meses y cuánto dinero reciba por los impuestos de los contribuyentes. Si resultan flojos los ingresos por el pago de impuestos, esa fecha podría ser tan cercana como en mayo, dijo la CBO.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también citó en una reciente carta al Congreso lo poco predecible que le resulta su departamento estimar los ingresos del gobierno federal en los próximos meses. También se comprometió a dar a mediados de mayo una estimación de la fecha oficial en la que se le acabaría el margen de maniobra para no superar el límite de endeudamiento aprobado por el Congreso y pidió a los legisladores "actuar prontamente para proteger la confianza y crédito de Estados Unidos".

Entre las medidas extraordinarias está, por ejemplo, dejar de invertir temporalmente parte de los fondos de programas de jubilación para los empleados gubernamentales.

Qué pasará si el gobierno se queda sin espacio para tomar dinero prestado

El gobierno federal gasta más de lo que recibe en ingresos y el Tesoro tiene que endeudarse de forma recurrente para cumplir con sus obligaciones. Son compromisos importantes, que van desde los cheques del Seguro Social hasta las jubilaciones de los veteranos y programas de ayudas alimenticias.

"Si no se eleva o suspende el límite de endeudamiento antes de que se acaben las medidas extraordinarias, el gobierno no podrá pagar todas sus obligaciones. Como resultado, tendrá que postergar los pagos de algunas actividades, incumplir con el pago de parte de la deuda o ambas cosas", explicó la CBO en su reporte.

Es difícil estimar qué pasaría si Estados Unidos cae en un incumplimiento o 'default' selectivo de su deda externa, porque no existe precedente en la historia reciente que podamos tomar como referencia. A pesar de que la tarea de elevar 'el techo de la deuda' se ha politizado, siempre se han logrado acuerdos para resolverlo, así sea a último momento. Y por ello el país simpre ha cumplido con los pagos.

Expertos coinciden en que, si se da un escenario en el que Estados Unidos deja de pagar parte de su deuda, habría un impacto en la economía estadounidense y del mundo. En el pasado, la exsecretaria del Tesoro Janet Yellen usó el término "catastrófico" para describir la magnitud de las potenciales repercusiones.

