¿Sigue siendo legal la marihuana en tu estado tras la eliminación de las normas que dejó Obama?

El fiscal general Jeff Sessions eliminó este jueves un memorando federal que buscaba resolver un dilema sobre la marihuana: si la droga es ilegal a nivel federal, pero se legaliza a nivel estatal, ¿cómo deben responder los fiscales federales en cada estado del país?

El memorando buscaba evitar que estos fiscales -quienes representan al gobierno federal en cada distrito del país- hicieran cumplir las leyes sobre la marihuana aprobadas en Washington en los estados que han legalizado su uso y distribución.

A continuación, algunas preguntas y respuestas sobre el alcance de la decisión del fiscal general.

¿Qué eliminó Sessions?

Anuló un memorando oficial de la administración de Obama que había sido enviado en agosto de 2013 a todos los fiscales federales del Departamento de Justicia.

El memorando pedía que los fiscales limitaran sus esfuerzos de hacer cumplir la ley federal sobre el uso de la marihuana en las jurisdicciones donde esa droga había sido legalizada.

¿Qué decía exactamente el memorando?

El memorando limitaba la habilidad de los fiscales de abrir casos contra negocios involucrados en la venta de marihuana, a raíz de la creciente popularidad de la legalización de esa droga en distintas jurisdicciones.

Establecía una serie de prioridades en las que el gobierno federal debía enfocarse a la hora de imputar cargos relacionados al uso de la marihuana en esos lugares.



Estas prioridades incluían prevenir que la marihuana fuera usada por menores; prevenir que fuera enviada a una jurisdicción donde aún fuera ilegal; prevenir que los operativos para distribuir marihuana fueran utilizados para traficar otros tipos de drogas; y prevenir que la gente manejara bajo efectos de la marihuana, entre otras cosas.

Es decir, si el fiscal enfrentaba un negocio que traficaba marihuana a las afueras del estado donde había sido legalizada, esa era razón suficiente para presentar cargos.

¿Volverá a ser ilegal la marihuana en los estados que la legalizaron?

No.

"La marihuana sigue siendo tan legal a nivel estatal como ayer y tan ilegal a nivel nacional como ayer", aseguró a Univision Noticias Justin Strekal, director político de NORML (National Organization for the Reform of Marijuana Laws), una organización que promueve cambios legales para un uso "responsable" de la hierba.

El cambio de política solo afectaría los cargos que pueda imputar el Departamento de Justicia bajo la ley federal, pero no los cargos que se presentan a nivel estatal o local por el consumo de la marihuana.

¿Afecta a los consumidores de marihuana?

No, porque los cargos por posesión o uso personal de la marihuana rara vez son presentados por el gobierno federal, según Strekal.

Los cargos federales solo son presentados en casos muy específicos, como cuando se trata de una redada del FBI o la persona utiliza la droga en tierra federal.



"Aquí en Washington, por ejemplo, la marihuana es legal pero yo no iría al National Mall (el parque que se extiende desde el Capitolio hasta el monumento a Lincoln y que es un terreno federal) a fumar", afirmó.

El efecto sobre el consumidor, dice Strekal, sería más relacionado al cierre de tiendas o dispensarios que pierdan a inversores por miedo a la nueva política.

Entonces, ¿qué cambia con la decisión de Sessions?

En teoría, el gobierno ahora tendrá mayor libertad de imputar cargos federales contra empresas en los lugares donde se ha legalizado la marihuana.

Los fiscales de cada estado ya no estarán obligados a solo enfocar sus esfuerzos en los casos que habían sido designados como prioritarios bajo el memorando de 2013, como, por ejemplo, en los negocios que usaban sus operativos de producción de marihuana para traficar otras drogas.

El Departamento de Justicia tendrá más poder para hacer cumplir las leyes federales del país en estas jurisdicciones, abriendo casos contra negocios que antes se sentían protegidos del brazo federal.



"La primera pregunta que hacen mis clientes, que no han hecho en mucho tiempo, es, '¿Podría ir a prisión?'", dijo Amy Margolis, una abogada que representa a negocios de cannabis, a la publicación The Hill.

Según Sessions, eliminar el memorando asegura que sus fiscales tengan "todas las herramientas necesarias para interrumpir a las organizaciones criminales, batallar la creciente crisis de drogas y luchar contra el crimen violento en nuestro país".

¿Qué dicen los detractores?

Quienes se oponen a la decisión de Sessions señalan que afectaría a los estados donde los mismos votantes aprobaron legalizar la marihuana.

"Sessions ha decidido usar el poder del gobierno federal para atacar la habilidad de los estados de decidir sus propias leyes", afirmó en un comunicado Matthew Schweich, director ejecutivo de la organización Marijuana Policy Project (MPP), un grupo que promueve la descriminalización de la producción y consumo de la marihuana.



El gobernador Jay Inslee de Washington, donde la marihuana es legal, también criticó el anuncio del fiscal general. "Como le hemos dicho al Departamento de Justicia desde que se aprobó (el uso de la marihuana en Washington) en 2012, defenderemos vigorosamente nuestras leyes estatales contra la intrusión excesiva del gobierno federal", afirmó en un comunicado.

Otros, como el senador Bernie Sanders de Vermont, criticaron que Sessions busque caracterizar la marihuana como una droga peligrosa. "La marihuana no es lo mismo que la heroína", aseguró el legislador en un corto comunicado. "Nadie que haya estudiado seriamente el asunto cree que la marihuana deba clasificarse como una droga de primer nivel junto a drogas mortales como la heroína", agregó.