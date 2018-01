Sessions acabará con la política de Obama que permitió legalizar la marihuana en algunos estados, según medios

El fiscal general Jeff Sessions anunciará este jueves la derogación de una norma que permitió la legalización de la marihuana sin la intervención federal en varios lugares del país, según reveló en exclusiva la agencia AP y confirmaron independientemente despúes varios medios.

Según las informaciones, el anuncio oficial se hará en las próximas horas este jueves.

Con esta nueva medida, Sessions va en dirección contraria a la reciente legalización del cannabis en California, que siguió los pasos de otros estados en el camino de la legalización de la sustancia para fines medicinales y recreativos.

En 2013 el gobierno de Barack Obama anunció que no se opondría a que los estados legalizaran la marihuana, siempre y cuando se controlara que la sustancia no migrara a lugares donde no fuera permitida por la ley.

Ahora Sessions dejaría en manos de los fiscales federales decidir cuán agresivamente aplicar la ley federal sobre la marihuana, dijeron fuentes a la agencia.



La decisión de Sessions, quien ha comparado a la marihuana con la heroína, probablemente generará confusión acerca de si se puede cultivar, comprar o consumir marihuana en los estados en donde ya es legal, ya que la ley federal lo prohíbe.

Esta noticia llega días luego de que en California se legalizara la marihuana, convirtiéndose en el mayor mercado mundial de cannabis recreativo legal.