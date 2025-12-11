Obamacare El Senado vota planes distintos sobre la ayuda para los seguros médicos, con poca probabilidad de que se aprueben Este panorama en el que los republicanos y demócratas son incapaces de siquiera tratar de negociar significará que en unas semanas millones de personas afrontarán un alza sustancial en sus primas de los seguros médicos de 'Obamacare'.

Video Inicia periodo de inscripción a Obamacare: experto explica cómo afrontar el aumento en las pólizas

El Senado tiene previsto votar este jueves dos planes distintos sobre la ayuda para costear los seguros médicos. Uno demócrata para extender tal cual está un subsidio a las primas de 'Obamacare' y uno republicano con nuevas cuentas de ahorro para la salud.

Ninguno cuenta, a priori, con el apoyo necesario para avanzar.

PUBLICIDAD

El líder republicano de la Cámara Alta, John Thune, dijo este martes que la propuesta demócrata no incluye las reformas que ellos consideran necesarias para reducir el fraude y la cantidad de personas con ingresos altos que acceden al subsidio a los planes bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Por eso "fracasará", dijo Thune.

Al mismo tiempo, el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, describió el plan republicano como "falso" y "muerto desde su punto inicial".

Este panorama en el que los republicanos y demócratas son incapaces de siquiera tratar de negociar significará que en unas semanas millones de personas afrontarán un alza sustancial en sus primas de los seguros médicos de 'Obamacare'. El 31 de diciembre vence una mejora que se le hizo en los tiempos de la pandemia al crédito tributario que ayuda a costear las primas.

Los dos bandos se achacan la culpa por la inacción del Congreso en un asunto que podría incidir en las elecciones de mitad de período del año que viene. Pero sin mostrar ánimo real de alcanzar un compromiso en torno al subsidio que bajó los costos para millones de personas cuyo seguro médico es a través del mercado de la ley ACA.

Los republicanos, después de años, logran cierta cohesión en el Senado en torno a un plan para reemplazar partes de 'Obamacare'

La incipiente unidad republicana en torno a un plan, al menos en el Senado, se da luego de que han buscado por más de una década reemplazar ACA, conocida como 'Obamacare' por ser la ley insignia del presidente Barack Obama.

Ese plan salió de los senadores Bill Cassidy de Louisiana, presidente del Comité de Salud, y Mike Crapo de Idaho, líder del Comité de Finanzas. Fue la propuesta que se alzó sobre otras que contemplaban extender la mejora al crédito tributario con ciertos ajustes.

PUBLICIDAD

A pesar de sus diferencias, los republicanos del Senado buscaron el martes proyectar unidad al cierre de una reunión. El senador por Ohio Bernie Moreno, quien recientemente propuso ampliar el subsidio reduciendo la cantidad de personas que pueden acceder a él, dijo que estaba "superenfocado" en el plan de Cassidy y Crapo. Su par de Missouri Josh Hawley, quien también tenía su propio plan, dijo que la propuesta legislativa que logró consenso "no es perfecta, pero estoy dispuesto a respaldarla".

En la Cámara de Representantes, sin embargo, la discusión no está tan avanzada como en el Senado. Los republicanos más moderados le han pedido al líder Mike Johnson que se extienda el subsidio junto con nuevas reformas a la ley ACA y, los más conservadores, quieren que esas reformas sean profundas.

Qué contiene el plan del Senado con las nuevas cuentas de ahorro para la salud

La propuesta de Cassidy y Crapo dejaría vencer la mejora al crédito tributario que ayuda a pagar las primas de 'Obamacare' (vencería la mejora hecha crédito durante la pandemia, pero el crédito seguirá en pie).

En lugar del subsidio mejorado, se harían pagos a unas cuentas nuevas de ahorro para la salud durante los próximos dos años. Esto para los inscritos en 'Obamacare' cuyos ingresos se ubiquen en hasta 700 % del nivel de pobreza, y que elijan planes con un costo bajo y deducibles altos o planes de seguro de salud en casos catastróficos.

Los inscritos elegibles entre 18 y 49 años obtendrían $1,000 al año. Las personas elegibles entre 50 y 64 años tendrían $1,500. El dinero podría usarse para pagar gastos como copagos o deducibles, o para otras cuestiones permitidas relacionadas con la salud. No podría ser usado para pagar por las primas mensuales.

PUBLICIDAD

Cassidy y Crapo dicen que su propuesta es mejor que la mejora al subsidio que está por vencer porque pone el dinero directamente en las manos de las personas, algo que también ha dicho recientemente el presidente Donald Trump.

Los republicanos también creen que un plan como ese reduciría el fraude en el sistema de salud al mencionar un reporte de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) que encontró que algunos inscritos falsos pudieron acceder a cobertura médica.

La propuesta también contempla un nuevo lenguaje que limita el uso de dinero de ACA para costear la realización de abortos, un punto en el que algunos demócratas se habían mostrado dispuestos a negociar.

Un plan que expertos dicen que hace poco para las personas de bajos recursos

Expertos en el sector de la salud consideran que el plan de los senadores republicanos no ayudará a los inscritos de bajos recursos de 'Obamacare', quienes dependen del subsidio para pagar sus primas mensuales.

El plan republicano también requiere que las personas escojan planes con deducibles altos para entonces poder acceder al dinero que se enviaría a las cuentas de ahorro para la salud. Esto significaría que personas que usan mucho su seguro médico terminarían con pagos de deducibles o adicionales más altos que el monto que se le pondría en esas cuentas.

El senador por Oregon Ron Wyden, el demócrata de mayor jerarquía en el Comité de Finanzas de la Cámara Alta, dijo que la propuesta republicana "deja a los estadounidenses de clase media con primas muy altas y a las aseguradoras grandes vendiendo planes basura a familias que necesitan cobertura de salud".

PUBLICIDAD

Mira también: