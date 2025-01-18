Qué es la H-1B, la visa para profesionales extranjeros que enfrenta a Elon Musk con otros conservadores republicanos

Video ¿Quiénes pueden obtener una visa H-1B, que ha generado controversia entre republicanos? Te explicamos

Los republicanos están peleando sobre cuántas personas pueden obtener visas H-1B, permisos que permiten a los profesionales extranjeros trabajar legalmente en los Estados Unidos. Hoy en día, se estima que 600,000 extranjeros con visas H-1B tienen empleos tecnológicos, académicos, médicos y de otros tipos.

Dos de los asesores más influyentes –aunque informales– del presidente electo Donald Trump, Elon Musk y Vivek Ramaswamy, quieren ampliar el programa para ayudar a las empresas tecnológicas de Silicon Valley a reclutar lo que ellos llaman “excelentes talentos de ingeniería”. Otros conservadores con fuertes vínculos con Trump, como Steve Bannon y Laura Loomer, ven este programa de inmigración como una “estafa” y un programa de mano de obra barata tan pernicioso como la “inmigración ilegal”.

PUBLICIDAD

Aunque Trump, que criticó anteriormente el programa, hasta ahora se ha puesto del lado de Musk y Ramaswamy, según mi investigación dudo que el conflicto entre los bandos enfrentados del Partido Republicano vaya a desaparecer pronto.

Soy una estudiosa del derecho público que aborda la historia de los trabajadores extranjeros en Estados Unidos. En el libro que estoy escribiendo ahora, describo el conflicto de larga data entre empleadores y trabajadores sobre la concesión de permisos a extranjeros para trabajar en Estados Unidos. Esa lucha ha producido tanto compromisos como nuevas capas de burocracia durante más de 100 años.

Cerrar las puertas: cuando 4 millones de mexicanos lograron empleos temporales

La lucha por el empleo de mano de obra extranjera comenzó a fines del siglo XIX, cuando el Congreso aprobó varias leyes para detener la migración laboral en respuesta a la presión de los trabajadores estadounidenses.

Estas restricciones se endurecieron aún más con la aprobación de la Ley Johnson-Reed de 1924. Esa ley restringió severamente la inmigración sobre la base de cuotas de origen nacional. Los empleadores que necesitaban mano de obra extranjera comenzaron a pedirle a la Oficina de Inmigración, una agencia que con el tiempo se convirtió en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), excepciones a las nuevas restricciones.

Los empleadores también presionaron para que se aceptaran trabajadores temporales extranjeros como un vacío legal.

PUBLICIDAD

El mayor ejemplo temprano de su éxito fue el programa Bracero. De 1942 a 1964, alrededor de 4 millones de hombres mexicanos consiguieron trabajos agrícolas en California y otros estados del oeste. Se les dio el derecho a permanecer legalmente en el país con contratos renovables de corto plazo.

Desde entonces, los agricultores, los sindicatos y los grupos de derechos civiles han estado luchando por las reglas que protegen la mano de obra estadounidense bajo la visa H-2, que el Congreso estableció en nombre de los agricultores y otros empleadores en 1952, generalmente reemplazando al programa Bracero.

Visas para músicos, para ingenieros, para actores y actrices

Aunque el gobierno ahora emite la mayoría de las H-1B a inmigrantes temporales con trabajos tecnológicos, los orígenes de la visa se remontan a los días anteriores a las computadoras.

La Oficina de Inmigración, la agencia gubernamental responsable de emitir permisos en ese momento, a menudo aprobaba las solicitudes de los empleadores después de la aprobación de la Ley Johnson-Reed. Pero los sindicatos tendían a oponerse.

En 1932, por ejemplo, la Federación Estadounidense de Músicos persuadió al Congreso para que impusiera límites a estos permisos ad hoc en virtud de la Ley de Clarificación de la Inmigración de Músicos. Solo los artistas de “mérito y capacidad distinguidos” –como el famoso virtuoso del violín austríaco Fritz Kreisler– recibían visas reservadas para extranjeros talentosos y creativos.

En la década de 1930, Ford Motor Co. también pidió autorización para contratar ingenieros extranjeros. La Orquesta Sinfónica de Boston quería contratar músicos extranjeros. Hollywood solicitó exenciones para poder buscar en el extranjero actores como Charlie Chaplin, Marlene Dietrich y Greta Garbo.

PUBLICIDAD

Normas para profesionales extranjeros

En 1952, el Congreso tomó prestada la norma de “mérito y capacidad distinguidos” para restringir la nueva visa H-1 a profesionales con reputación mundial en deportes, artes y ciencias. Los legisladores también aseguraron que cada permiso sería válido solo por un año.

El límite de un año y la norma de “mérito y capacidad distinguidos” mantuvieron baja la cantidad de trabajadores extranjeros con visas H-1 hasta 1969.

Las cifras se dispararon después de que grupos de empleadores, como la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Consejo Nacional de Comercio Exterior, presionaron al Congreso y a la agencia entonces conocida como el Servicio de Inmigración y Naturalización para que relajaran las reglas.

El gobierno federal cumplió con la obligación de extender el límite de la visa a tres años y relajar los requisitos de la H-1 a principios de la década de 1970. A partir de entonces, un título de licenciatura sería suficiente como evidencia de “mérito distinguido”. Pero en 1989, los grupos de empleadores decidieron no permitir que los trabajadores extranjeros con visas H-1 se quedaran en el país.

Los legisladores decidieron que querían una mayor flexibilidad en la ley.

Un tercio de los trabajadores con H-1B no tienen título superior

El Congreso les dio cabida creando el requisito de “ocupación especializada”, que no requiere una licenciatura, lo que llevó a la llegada de la visa H-1B. Aproximadamente un tercio de las personas cuyas solicitudes H-1B fueron aprobadas en 2023 no tenían una licenciatura o un título superior.

PUBLICIDAD

Los legisladores también relajaron aún más las reglas al permitir que los trabajadores H-1B extiendan sus visas a seis años o más y soliciten la residencia permanente mientras se encuentran en estatus temporal.

La AFL-CIO, un grupo paraguas al que pertenecen la mayoría de los sindicatos estadounidenses, buscó dificultar la obtención de la nueva visa para limitar su daño potencial a los trabajadores estadounidenses. Quería que el gobierno adoptara un mandato según el cual los empleadores primero intentaran reclutar a estadounidenses.

La AFL-CIO también presionó para que se establecieran nuevos requisitos salariales sujetos a la aplicación del Departamento de Trabajo. Los grupos empresariales se opusieron a lo que consideraban una burocracia excesiva y un papeleo costoso, y pidieron “más flexibilidad y menos restricciones”.

En 1990, el gobierno llegó a un compromiso entre los sindicatos y los empleadores. El Congreso abandonó la petición de la AFL-CIO de que los empleadores reclutaran a estadounidenses antes que a los H-1B, pero estableció un tope anual al número de visas emitidas (inicialmente 65,000) y un salario mínimo para los trabajadores con este tipo de visa.

Más tensiones con las grandes tecnológicas

Después del año 2000, el Congreso siguió afinando este equilibrio entre las demandas de los trabajadores estadounidenses y sus empleadores. Las empresas obtuvieron topes más altos, mientras que las universidades y las organizaciones sin fines de lucro recibieron una exención permanente de ellos. Los sindicatos presionaron y obtuvieron nuevas protecciones que el Departamento de Trabajo podía hacer cumplir.

PUBLICIDAD

Sin embargo, para muchos sindicatos y otros grupos que representan a los trabajadores, esto no fue suficiente.

Cuando el número de personas con visas H-1B empleadas en un momento dado aumentó a casi 600,000 en 2009, las objeciones de los sindicatos alcanzaron un punto álgido.

Los esfuerzos de reforma migratoria de todo tipo se habían estancado en el Congreso. Esto significó que las reformas propuestas para la visa H-1B, como la obligación de que los empleadores contraten primero a estadounidenses, no llegaron a ninguna parte.

La lucha, que ahora enfrentaba a las grandes tecnológicas contra la vieja izquierda y la cada vez más ruidosa derecha antiinmigrante, se trasladó a la Casa Blanca.

Las administraciones de Obama y Trump impusieron nuevos límites a los contratistas de mano de obra extranjera. Los grupos industriales demandaron en los tribunales federales, con cierto éxito, para bloquear esas restricciones.

Por ejemplo, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia anuló una política de la administración Trump que exigía que cada petición de empleador incluyera todos los contratos de trabajo que un trabajador H-1B tendría durante un período de tres años. La idea detrás de la política había sido hacer que fuera prácticamente imposible para los contratistas de mano de obra extranjera obtener visas H-1B. Las asociaciones comerciales que representan a las empresas de servicios de tecnología de la información prevalecieron en este caso.

PUBLICIDAD

El presidente Joe Biden anunció nuevas directrices en diciembre de 2024 que en su mayoría mantuvieron el statu quo.

Sospecho que el Congreso volverá a examinar la visa H-1B. Cuando esto ocurra, si la historia sirve de guía, los legisladores establecerán límites más altos para la cantidad de visas disponibles, sujetas a regulaciones más estrictas.

Este artículo es una publicación de The Conversation bajo licencia Creative Commons Puede leer el artículo original en inglés aquí.

Gabrielle Clark es profesora adjunta de Ciencias Políticas y Derecho Público de la Universidad Estatal de California, Los Ángeles. Declaración de divulgación: Clark recibe financiación del National Endowment for the Humanities para su investigación sobre inmigración.