Trump cambia de parecer sobre un alto al fuego entre Ucrania y Rusia tras hablar con Putin: ahora quiere un "acuerdo de paz"

Video Cumbre entre Trump y Putin termina sin resultados concretos, pero dicen que fue una "reunión productiva"

El presidente Donald Trump, quien no consiguió un alto el fuego en la guerra de Ucrania y Rusia en una cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin, dijo este sábado que ahora su objetivo será un “acuerdo de paz” para poner fin al conflicto.

"Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto al fuego, que a menudo no se cumple", dijo Trump en un mensaje en su red social Truth Social.

PUBLICIDAD

Trump también confirmó que recibiría este lunes por la tarde al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca, tal como este había anunciado previamente.

"Si todo va bien, programaremos entonces un encuentro con el presidente Putin", agregó el magnate republicano, lo que hace suponer la celebración de una cumbre tripartita entre Putin y Zelensky mediada por Washington.

"Potencialmente, se salvarán millones de vidas", concluyó Trump.

El cambio de cambio de postura de Trump respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania

Casi tres horas de conversaciones entre la Casa Blanca y los líderes del Kremlin en una base aérea de Alaska no produjeron ningún avance y no cumplieron la promesa de campaña del presidente Trump de terminar el conflicto entre Ucrania y Rusia en el primer día de su gobierno.

Aunque Trump se mantuvo optimista sobre la reunión con Putin es evidente su cambio de postura sobre la guerra entre Ucrania y Rusia.

Meses atrás el gobierno de Trump presentó planes para lograr un cese al fuego que incluía una aceptación de Ucrania de la anexión de la península de Crimea, invadida por fuerzas rusas en 2014, y la prohibición de una posible adhesión de Ucrania a la OTAN.

Pero cuando se le preguntó por esas consecuencias durante una entrevista en Fox News tras la conversación con Putin, Trump dijo que "por lo que ha pasado hoy, creo que no tengo que pensar en eso ahora".

El mandatario republicano dijo que las conversaciones "serán el punto de inicio" de un proceso de negociaciones entre los dos países, aunque no presentó nada concreto.

PUBLICIDAD

En una publicación en su plataforma Truth Social dijo que la reunión del viernes había sido "un gran y muy exitoso día en Alaska", añadiendo que los líderes europeos respaldaban su plan de una reunión a tres bandas con Putin y Zelensky.

Trump calificó nuevamente la reunión de "extremadamente productiva", con "muchos puntos" acordados, pero no ofreció detalles concretos.

"Quedan muy pocos, algunos no son tan significativos, uno es probablemente el más significativo", dijo Trump sin dar más detalles.

¿Qué opina Putin de la reunión con Trump?

Trump y Putin salieron de sus conversaciones en una base aérea de la época de la Guerra Fría para ofrecer unas palabras en una rueda de prensa, pero no aceptaron preguntas de los periodistas.

"Todavía no hemos llegado a ese punto, pero hemos avanzado. No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo", dijo Trump.

Putin también habló en términos generales de cooperación en la comparecencia conjunta ante la prensa, que duró apenas 12 minutos.

"Esperamos que el entendimiento que hemos alcanzado... allane el camino para la paz en Ucrania", dijo Putin.

Mientras Trump planteaba una segunda reunión, Putin sonrió y dijo en inglés: "La próxima vez en Moscú".

El exagente del KGB trató de halagar a Trump, que en el pasado ha expresado su admiración por el líder ruso.

El lunes se reunirán Trump y Zelensky

Zelensky dijo que irá a Washington el lunes, mientras que los líderes europeos dijeron que estaban dispuestos a intensificar las sanciones contra Rusia después de que Trump les informara sobre la cumbre.

PUBLICIDAD

El presidente ucraniano dijo que Trump había expuesto los "puntos principales" de la cumbre y que acudiría a la Casa Blanca el lunes "para discutir todos los detalles sobre el fin de la matanza y la guerra".

En una declaración conjunta, después de hablar con Trump, los principales líderes europeos dijeron que estaban dispuestos a trabajar con Trump y Zelensky hacia "una cumbre trilateral con el apoyo europeo."

La declaración del presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente finlandés, Alexander Stubb; el primer ministro polaco, Donald Tusk, y los dos máximos responsables de la Unión Europea señaló que "Ucrania debe tener garantías de seguridad férreas" y celebró la disposición de Estados Unidos a proporcionarlas.

"Corresponderá a Ucrania tomar decisiones sobre su territorio", afirmaron. "Las fronteras internacionales no deben cambiarse por la fuerza". No mencionaron un alto el fuego, que esperaban antes de la cumbre.

La guerra, que ha matado a decenas de miles de personas y devastado gran parte de Ucrania, continuó a pesar de la cumbre.

En los últimos días, Rusia ha logrado avances en el campo de batalla que podrían reforzar la posición de Putin en cualquier negociación de alto el fuego.

Aunque Ucrania anunció durante la cumbre de Putin y Trump que había recuperado varias aldeas, el ejército ruso reivindicó el sábado la toma de Kolodyazi, en la región ucraniana de Donetsk, y de Vorone, en la vecina región de Dnipropetrovsk.

PUBLICIDAD

Ucrania anunció que Rusia había lanzado 85 drones de ataque y un misil balístico durante la noche. Rusia dijo que había tomado otros dos pueblos en Ucrania.

Mira también: