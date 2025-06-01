¿Puede Trump arreglar la deuda de EEUU? Senadores republicanos, inversores e incluso Elon Musk tienen dudas

Video Elon Musk se presenta a su despedida de DOGE con un ojo morado: esto fue lo que le ocurrió

El presidente Donald Trump enfrenta el desafío de convencer a senadores republicanos, inversores globales, votantes e incluso al ultramillonario Elon Musk de que no hundirá al gobierno federal en una mayor deuda con su paquete de recortes tributarios.

En los mercados financieros hasta ahora ha habido escepticismo porque Trump parece incapaz de reducir el déficit como prometió.

“Todo ese discurso sobre recortar billones de dólares en gasto no ha llegado a nada, y el proyecto fiscal lo confirma”, dijo Michael Strain, director de estudios de política económica en el American Enterprise Institute, un think tank de tendencia conservadora.

“Preocupa la competencia del Congreso y de esta administración, y eso hace que añadir mucho más dinero al déficit sea aún más arriesgado”, consideró.

La Casa Blanca ha desestimado a los que han expresado preocupación sobre un aumento de la deuda bajo el gobierno de Trump, pese a que eso fue precisamente lo que hizo en su primer mandato con su legislación para recortar el pago de impuestos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, abrió su rueda del jueves diciendo que quería “desmentir afirmaciones falsas” sobre esos recortes fiscales.

Según ella, la “declaración flagrantemente errónea de que el ‘gran y hermoso proyecto de ley’ aumenta el déficit se basa en la Oficina de Presupuesto del Congreso y otros analistas que utilizan supuestos defectuosos y que históricamente han sido terribles haciendo proyecciones, tanto bajo administraciones demócratas como republicanas”.

Y, este domingo, el líder republicano en la Cámara Baja, Mike Johnson, habló sobre el asunto. Dijo que la Oficina de Presupuesto del Congreso a veces atina con sus proyecciones pero se equivoca siempre con las que se tratan del crecimiento económico. Suele "subestimar el crecimiento que habrá gracias a los recortes tributarios y la suavización de regulaciones", afirmó Johnson en el programa Meet the Press de NBC.

Trump admite que no pueden recortar mucho el gasto porque perderán votos republicanos clave

El propio Trump ha deslizado que la falta de recortes suficientes en el gasto para compensar sus recortes de impuestos se debió a la necesidad de mantener unida a la coalición republicana en el Congreso. “Necesitamos muchos votos”, dijo Trump la semana pasada. “No podemos estar recortando”.

Con ese contexto, su administración le apuesta entonces a que la economía crecerá a buen ritmo y ayudará a contrarrestar el hueco en el fisco, algo que pocos fuera del entorno de Trump consideran viable.

El magnate tecnológico Elon Musk, que hasta hace poco formaba parte del círculo íntimo de Trump como líder del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental o DOGE por su sigla en inglés, expresó en una entrevista con CBS News "decepción" al ver el enorme proyecto de ley de gasto. "Sinceramente aumenta el déficit presupuestario, en lugar de reducirlo, y socava el trabajo que el equipo de DOGE está haciendo”.

Según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable, un grupo de vigilancia fiscal, los recortes fiscales y de gasto que aprobó la Cámara Baja el mes pasado añadirían más de 5 billones (trillion en inglés) de dólares a la deuda nacional en la próxima década si se mantienen en vigor.

Para que el costo del proyecto de ley parezca menor, varias partes de la legislación tendrán fecha de expiración. Esta misma táctica se utilizó con los recortes fiscales de Trump en 2017, lo que ha generado el dilema actual: muchos de esos recortes expirarán el 31 de diciembre de este año si el Congreso no los renueva.

Pero la deuda es un problema mucho más grave ahora que hace ocho años. Los inversores han estado exigiendo que el gobierno pague más por seguir endeudándose debido a que la deuda total ha superado los 36.1 billones de dólares.

El gobierno federal ha llegado a pagar una tasa de interés del 4.5% a quienes tienen bonos del Tesoro a un plazo de 10 años, mucho más que el 2.5% que pagaba cuando se aprobaron los recortes de impuestos en 2017.

El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca argumenta que sus políticas impulsarán tanto el crecimiento económico que los déficits presupuestarios anuales disminuirán en relación con el tamaño de la economía y que eso colocará al gobierno estadounidense en una senda fiscal sostenible.

El consejo sostiene que la economía crecería en los próximos cuatro años a una tasa promedio anual del 3.2%, en lugar del 1.9 % que prevé la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO por su sigla en inglés), y que se crearían o conservarían hasta 7.4 millones de empleos.

El presidente del Consejo de Asesores Económicos de Trump, Stephen Miran, dijo a periodistas que, al combinar el crecimiento proyectado con los ingresos previstos por los aranceles, el déficit presupuestario se reducirá. Los recortes fiscales aumentarían las inversiones, y la cantidad de trabajadores y bienes producidos en el país, lo que, según Miran, impulsaría el crecimiento sin crear nuevas presiones inflacionarias.

“Quiero asegurar a todos que el déficit es una preocupación muy significativa para esta administración”, dijo recientemente,

El director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, agregó por su parte que la idea de que el proyecto de ley “es de alguna manera perjudicial para la deuda y los déficits es fundamentalmente falsa”.

Economistas dudan que el plan de Trump genere el crecimiento económico necesario

La mayoría de los economistas independientes prevé que un aumento de la deuda mantendría las tasas de interés altas y ralentizaría el crecimiento económico general, ya que aumentaría el costo de los préstamos para viviendas, autos, empresas e incluso estudios universitarios.

“Esto solo agrava el problema al que se enfrentarán los futuros responsables políticos”, dijo Brendan Duke, exasesor de la administración de Joe Biden y ahora miembro del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, un think tank progresista.

Duke señaló que, como algunos recortes fiscales del proyecto de ley expirarán en 2028, los legisladores tendrán entonces que “lidiar al mismo tiempo con el Seguro Social, Medicare y los recortes fiscales que vencen".

Kent Smetters, director académico del modelo presupuestario Penn Wharton Budget Model, dijo que las proyecciones de crecimiento del equipo económico de Trump son “una obra de ficción” y que la ley provocaría que algunos trabajadores reduzcan sus horas de labores para poder calificar a Medicaid.

“No conozco a ningún analista serio que haya elevado significativamente su proyección de crecimiento debido a esta legislación”, dijo Jason Furman, profesor de la Universidad de Harvard y expresidente del Consejo de Asesores Económicos bajo la administración de Barack Obama. “Estos recortes fiscales no están orientados al crecimiento ni a la competitividad. Y, de hecho, las tasas de interés más altas a largo plazo irán en sentido contrario y perjudicarán el crecimiento”.

El que la Casa Blanca no haya podido hasta ahora calmar las preocupaciones sobre el déficit está afectando a Trump en momentos en que el proyecto de ley deberá ser evaluado por el Senado. Los senadores republicanos Ron Johnson (Wisconsin) y Rand Paul (Kentucky) han expresado su preocupación por los probables aumentos del déficit, y Johnson afirmó que hay suficientes senadores para frenar el plan hasta que se aborden los déficits.

“Creo que tenemos suficientes (votos) para detener el proceso hasta que el presidente se tome en serio la reducción del gasto y del déficit”, dijo Johnson a CNN.

Trump apuesta a los ingresos por sus polémicos aranceles

La Casa Blanca también apuesta a que los ingresos por aranceles ayudarán a compensar parte del incremento en el déficit, aunque un reciente fallo judicial puso en duda la legalidad de que Trump haya declarado una emergencia económica para imponer impuestos generalizados.

Cuando Trump anunció sus aranceles a prácticamente todos los países en abril, dijo específicamente que sus políticas generarían suficientes ingresos nuevos para comenzar a reducir la deuda nacional. Sus comentarios coincidieron con los de sus asesores, incluido el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien afirmó que los déficits presupuestarios anuales podrían reducirse significativamente.

“Es nuestro turno de prosperar y, al hacerlo, usar billones y billones de dólares para reducir nuestros impuestos y pagar nuestra deuda nacional, y todo sucederá muy rápido”, dijo Trump hace dos meses al defender sus aranceles y animar al Congreso a aprobar por separado los recortes fiscales.

La administración de Trump tiene razón al decir que el crecimiento puede ayudar a reducir la presión del déficit, pero no es suficiente por sí solo para lograrlo, según una nueva investigación de los economistas Douglas Elmendorf, Glenn Hubbard y Zachary Liscow.

Ernie Tedeschi, director de economía del Budget Lab en la Universidad de Yale, dijo que el crecimiento adicional “ni siquiera nos acerca a donde necesitamos estar”.

El gobierno necesitaría 10 billones de dólares en reducción de déficit durante los próximos 10 años solo para estabilizar la deuda, afirmó Tedeschi. Y aunque la Casa Blanca dice que los recortes fiscales estimularán el crecimiento, la mayoría del costo se destina a mantener exenciones fiscales ya existentes, por lo que es poco probable que impulsen significativamente la economía.

“Es como mantenerse a flote sin avanzar”, dijo Tedeschi.

