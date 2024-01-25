Peter Navarro, el polémico exasesor de Trump, es sentenciado a 4 meses de cárcel por ignorar una citación del Congreso

Video Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, es condenado a cuatro meses de cárcel por desacato al Congreso

Peter Navarro, uno de los exasesores de la Casa Blanca de Trump, fue sentenciado este jueves a cuatro meses de cárcel tras ser hallado culpable de dos cargos de desacato por negarse a cooperar con una investigación del Congreso sobre el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.

Navarro se desempeñó como asesor comercial de la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump y luego promovió las afirmaciones infundadas sobre un supuesto fraude electoral masivo en las elecciones de 2020.

Cada cargo conlleva una sentencia mínima obligatoria de un mes de prisión, pero los fiscales habían pedido al juez de distrito Amit Mehta que sentenciara a Navarro a seis meses por cada cargo y le impusiera una multa de 200,000 dólares.

"El acusado, al igual que la turba en el Capitolio, puso la política, no el país, en primer lugar, y bloqueó la investigación del Congreso", escribieron los fiscales en un comunicado antes de la sentencia. "El acusado eligió la lealtad al expresidente Donald Trump por encima del Estado de derecho".

Navarro es el segundo de los antiguos asistentes de Trump que enfrentaba cargos de desacato al Congreso después del exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon.

El exasesor comercial de Trump en la Casa Blanca, Peter Navarro (foto de archivo). Imagen Jose Luis Magana/AP



Bannon fue declarado culpable de dos cargos y sentenciado a cuatro meses tras las rejas, aunque se encuentra en libertad pendiente de apelación.

De qué se acusó a Peter Navarro

Navarro estaba acusado de dos delitos de desacato al Congreso: el primero por negarse a responder a la petición para testificar ante el comité de la Cámara Baja que investigaba el asalto al Capitolio y otro por no entregar a ese ente unos documentos que le había solicitado.

Cada uno de esos cargos acarreaba una pena mínima de 30 días y un máximo de un año en la cárcel, así como una multa que podría llegar a $100,000 dólares.

Los fiscales dijeron que Navarro actuó como si estuviera “por encima de la ley” cuando desafió una citación de documentos y una declaración del comité de la Cámara Baja sobre el 6 de enero de 2021. Fue acusado de dos delitos menores de desacato al Congreso, ambos castigados con hasta un año de prisión.

La Fiscalía alegó que Navarro "hizo una elección" al no obedecer la citación de febrero de 2022, y subrayó que Navarro sabía lo que se le había solicitado hacer y cuándo.

Los fiscales dijeron que gran parte del material que el comité buscaba ya estaba disponible públicamente y que Navarro debería haber entregado lo que pudo y haber señalado cualquier pregunta o documento que se creyera protegido bajo el privilegio ejecutivo.

Trump enfrenta una acusación federal en Washington DC, y una acusación estatal en Georgia por sus esfuerzos por revertir su derrota electoral de 2020 ante Joe Biden. Ha negado haber actuado mal y ha dicho que estaba actuando dentro de la ley.

El comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes terminó su trabajo en enero del año pasado, después de un informe final que decía que Trump participó criminalmente en una “conspiración de múltiples partes” para anular los resultados legales de las elecciones de 2020 y que no tomó medidas para detener la turba de sus partidarios en el Capitolio.