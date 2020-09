Octagenaria, jueza y adorada por multitudes: el poder simbólico de Ruth Bader Ginsburg

"Era una mujer de 87 años de edad, y no crees que sería alguien a quien la gente de mi generación aclamaría y pondría fotos suyas en sus casas", dijo a Univision Noticias el guía turístico de 30 años de edad.

Cooper aseguró que su vestimenta siempre está referida a Ginsburg, no solamente ahora que tiene lugar el funeral público.

"Siempre he sido un admirador suyo. Al vestir estas cosas cada día, espero obtener al menos una fracción del ímpetu que ella tuvo", agregó.

La preminencia de Ginsburg se refleja en que haya sido un personaje parodiado en el famoso programa satírico 'Saturday Night Live' y el que fuera invitada a otros, como el 'Late Show' de Stephen Colbert, donde hizo una sesión de ejercicios con su entrenador particular en el gimnasio del complejo de edificios Watergate de Washington DC.



Su vida fue objeto una película, 'In the basis of sex' (2018), en la que se cuenta sus primeros años como abogada y los casos notables que defendió ante la Corte Suprema de Justicia, antes de integrarse como magistrada del alto tribunal.