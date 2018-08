NYT: Trump intentó comprarle al diario sensacionalista 'National Enquirer' información comprometedora

El diario The New York Times publicó este jueves un reporte donde indica que el presidente Donald Trump y su entonces abogado, Michael Cohen, "idearon un plan" para comprar información comprometedora sobre el mandatario que el diario sensacionalista National Enquirer y su empresa matriz habían recabado y que se remontaba a la década de 1980, según dijeron varios figuras cercanas al presidente.

De confirmarse, esto amplía de alguna manera el escándalo que ha rodeado a Trump por el pago a la modelo de Playboy Karen McDougal y a la actriz porno Stormy Daniels para que no hablaran sobre supuestas relaciones que mantuvieron con él, incluso cuando ya estaba casado con la actual primera dama, Melania Trump.

"La existencia del plan, que nunca se concretó, no ha sido reportada antes. Pero se insinuó fuertemente en una grabación que el abogado de Cohen publicó el mes pasado de una conversación sobre los pagos que Cohen tuvo con Trump", dice el diario neoyorquino.

Cohen, de 51 años, había dicho en medio del juicio en su contra que los pagos a las dos mujeres los hizo en coordinación con Trump (a quien no nombró, solo dijo de "un candidato"), para influir en la elección. Los pagos a Daniels y McDougal se hicieron semanas antes de la elección de noviembre de 2016.

Este precedente da más credibilidad a la historia de The Times en torno a que aparentemente pensaron en comprar más información comprometedora, de la que no se tienen detalles, pero que se remotan a cuando Trump ya era un exitoso empresario de bienes raíces en Manhattan.

Según The New York Times, "aún no está claro si el plan propuesto para comprar toda la información a American Media (empresa matriz del National Enquirer) ha despertado el interés de los fiscales federales en Nueva York, que la semana pasada obtuvieron la declaración de culpabilidad del Cohen" por el pago de los 130,000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels y el de 150,000 dólares a la modelo de Playboy Karen McDougal.