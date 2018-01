A Oprah Winfrey no le interesa ser presidenta (pero lo dijo antes de su famoso discurso)

La presentadora de televisión Oprah Winfrey dijo en una entrevista publicada este jueves que no está interesada en la política y que no piensa lanzar su candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2020, lo que pone fin a las especulaciones de que podría estar pensando en eso.

Sin embargo, estas declaraciones a la publicación InStyle las dio antes de su impactante discurso en la ceremonia de los Globos de Oro. Winfrey dijo en la entrevista que se reunió con una figura que le ofreció ayudarla a desarrollar su carrera política, pero que dijo no estar interesada.



"Siempre me he sentido segura y confiada en mí misma sabiendo que podría hacer lo que me proponga", aseguró Winfrey. "Y esto es algo que no me interesa, no tengo el ADN para eso... no es algo para mí", aseveró a la editora de la revista Laura Brown.

El emotivo discurso contra el acoso sexual y el machismo en la gala de la 75 edición de los Globos de Oro había catapultado a la presentadora de televisión como una de las posibles opciones presidenciables.

"Estoy especialmente orgullosa de todas aquellas mujeres que han contado sus historias", dijo Oprah al aceptar el reconocimiento Cecil B. DeMille por su trayectoria en medio de una ovación del público: es la primera mujer negra en ganarlo en toda la historia de los premios. Recordó cómo le inspiró, siendo apenas una niña, ver a Sidney Poitier ganar el Oscar en 1964. Defendió a la prensa y aseguró: "Contar nuestras historias son nuestra principal herramienta".



El impacto de sus palabras en la audiencia se vio reflejado en las encuestas, al punto que si las elecciones se celebrasen hoy Oprah tendría más posibilidades de alcanzar la Casa Blanca que el presidente Donald Trump, según un estudio de opinión para la Radio Nacional Pública (NPR, por sus siglas en inglés).

Si el duelo político se disputara entre la presentadora y el actual mandatario, y las elecciones se hicieran ahora mismo, los resultados revelaron que el 50% de los consultados votaría por Oprah, frente a 39% que lo haría por Trump, mientras que 11% se mostró indeciso.