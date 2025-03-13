Dos jueces ordenan reincorporar a miles de trabajadores federales despedidos por el gobierno de Trump

Video Presentan más de 100 demandas contra el gobierno Trump y sus órdenes ejecutivas en menos de dos meses

Dos jueces federales ordenaron este jueves al gobierno de Trump reincorporar a miles de trabajadores en periodo de prueba despedidos masivamente en múltiples agencias federales.

Ambos magistrados encontraron por separado problemas legales en la forma en que se llevaron a cabo los despidos y ordenaron que los empleados se reincorporaran al trabajo, al menos de forma temporal.

El juez de distrito William Alsup con sede en San Francisco determinó primero que los despidos no se ajustaron a la ley federal y exigió el envío inmediato de ofertas de reincorporación.

"Es un día triste cuando nuestro gobierno despide a un buen empleado y dice que se ha basado en su desempeño cuando sabe bien que es una mentira", dijo Alsup en su resolución.

Las agencias incluyen los departamentos de Asuntos de Veteranos, Agricultura, Defensa, Energía, Interior y Tesoro.

La orden se produjo tras una demanda interpuesta por una coalición de sindicatos y organizaciones laborales, mientras el gobierno republicano avanza hacia una drástica reducción de la plantilla federal.

"Esto no debió hacerse en nuestro país", dijo Alsup. "Fue un engaño con el fin de evitar los requisitos legales".

El gobierno de Trump ya apeló ese primer fallo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lo calificó como un intento de usurpar la facultad del presidente para contratar y despedir empleados. "El gobierno de Trump luchará de inmediato contra esta orden absurda e inconstitucional", declaró.

Horas después, el juez federal de distrito en Baltimore James Bredar determinó que el gobierno no cumplió con las leyes establecidas para despidos masivos, incluyendo el preaviso de 60 días.

Bredar, quien fue nombrado por el presidente demócrata Barack Obama, ordenó también la suspensión temporal de los despidos y que la fuerza laboral volviera a la normalidad antes de que comenzaran.

El clamor de los trabajadores federales despedidos por el DOGE de Musk

Tras los despidos masivos, el principal sindicato de trabajadores federales, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE en inglés), ha condenado las medidas.

Además se han llevado a cabo manifestaciones que han convocado a cientos de trabajadores actuales y anteriores del gobierno federal, que han dicho que las órdenes de despidos masivos ponen en riesgo el futuro de múltiples agencias encargadas de tareas clave del gobierno.

En febrero, por ejemplo, se llevó a cabo una manifestación frente a la sede del Departamento de Salud y Servicios Humanos, protestando por los recientes despidos y sus efectos en la salud pública, y dirigiendo gran parte de su ira contra Elon Musk y los esfuerzos de su agencia Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE en inglés), para recortar el gasto.

"Estamos aquí hoy para luchar por el futuro de la ciencia, para luchar por el futuro de su familia, para darle esperanza al pueblo estadounidense", dijo Ian Fucci, investigador del cáncer en los Institutos Nacionales de Salud. “Considere los medicamentos de los que depende para la diabetes, las enfermedades cardíacas o el cáncer. Estos se desarrollaron en gran parte gracias a los NIH y a investigadores financiados por los NIH. ¿Destruir años de progreso en la investigación realmente beneficia al pueblo estadounidense? No."

Muchos dijeron que estaban allí para luchar contra el trabajo del DOGE de Musk y la confusión que han sembrado sus reducciones de personal. Un letrero modificó el acrónimo DOGE para que dijera "Departamento de estafa de todo".

“¿Vamos a poner fin a la toma ilegal del gobierno por parte de Elon Musk? Sí, pueden apostar que lo somos", dijo el senador demócrata por Maryland, Chris Van Hollen, a una multitud de unas 300 personas. "Vamos a luchar contra esto en los tribunales. Vamos a luchar contra esto en el Congreso. Y no puede haber nada como de costumbre en el Congreso. Y vamos a luchar contra esto en reuniones como ésta en todo el país”.

Ellen Bak, excientífica del NIH, dijo que fue despedida durante el fin de semana y que su investigación sobre células madre y cáncer de sangre esencialmente se había perdido.

"La gran cantidad de dinero, tiempo, pruebas, atención y esfuerzo", dijo. "¿Se acabó todo?".

Jenna McGrew, una estudiante de 18 años de Florida, dijo que asistió porque su hermano mayor, Ethan, sufre de una rara enfermedad autoinmune y está en cuidados intensivos en los NIH con una infección bacteriana grave. Llamó al "nivel de incertidumbre" dentro del NIH "un riesgo para su vida".

Hablando del presidente Donald Trump, McGrew dijo: “Lo que está haciendo no sólo afecta a mi familia, sino que afecta a todos los ciudadanos de Estados Unidos y a todos los que están fuera de Estados Unidos. El NIH es uno de los mejores hospitales del mundo. Y lo investigan todo. Y por eso el recorte de fondos para ellos no sólo está afectando a Estados Unidos, sino que está afectando al resto del mundo”.

La manifestación tuvo lugar a la vista del Capitolio, y varios legisladores se comprometieron a continuar su lucha, superados en número, contra las políticas de Trump desde dentro del Congreso. El representante demócrata de Maryland, Jamie Raskin, trazó una amplia analogía entre la investigación médica de los científicos y este momento de la historia estadounidense.

"Estas son las personas que luchan contra los virus que amenazan al pueblo estadounidense", dijo Raskin a la multitud. "Pero el fascismo también es un virus".

"Las personas que están aquí luchando en temperaturas bajo cero, son los anticuerpos. Nosotros somos los anticuerpos".

