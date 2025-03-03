México dice que tiene listo su 'plan B' de contingencia ante los aranceles de Trump

Video Aranceles a México y Canadá del 25% entrarán en vigor el próximo 4 de marzo, anuncia Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el lunes que su gobierno tiene previstos planes de contingencia ante los aranceles ordenados por el presidente Donald Trump a partir de este martes.

"Hay comunicación permanente con las distintas áreas, tanto seguridad como comercio, y vamos a esperar qué pasa. Hay que tener temple, serenidad y paciencia", declaró la mandataria durante su habitual rueda de prensa matutina.

La presidenta apuntó que su gobierno ha hecho "los acuerdos y las coordinaciones necesarias", pero que aplicar los aranceles es una determinación "que depende del gobierno de los Estados Unidos".

Y el plazo venció. En la madrugada de este martes entraron en vigor los aranceles del 25% a las exportaciones de México.

Trump anunció la medida a inicios de febrero al acusar a México y Canadá de permitir el ingreso a su territorio de drogas y también de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, aplazó su entrada en vigor hasta este 4 de marzo luego de que el gobierno mexicano se comprometiera a enviar a 10,000 militares a la frontera para evitar el tráfico de drogas.

Durante los últimos días, funcionarios mexicanos de las áreas de seguridad y comercio sostuvieron reuniones con sus contrapartes estadounidenses para buscar un acuerdo que evitara la entrada en vigor de los aranceles.

El jueves, el gobierno mexicano entregó a 29 capos del narcotráfico a Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero, llamado el "narco de narcos", a quien las autoridades estadounidenses requerían por el asesinato del agente de la DEA Enrique 'Kiki' Camarena.

En medio de la incertidumbre, la Secretaría de Economía de México anunció este lunes diversas medidas comerciales contra la importación de productos de China. Funcionarios estadounidenses y canadienses han acusado a México de ser la puerta de entrada de productos chinos en la región, lo que el gobierno de Sheinbaum ha negado.

El ministerio inició una investigación antidumping por la importación de acero laminado de China y Vietnam, al señalar que esos productos pudieron haber causado un daño a la producción nacional. Informó también que impuso una cuota a las importaciones de caucho termoplástico de China, un material elástico que es utilizado, por ejemplo, en los sellos de puertas y ventanas de automóviles.

La secretaría añadió que revisará los aranceles impuestos a las importaciones de microalambre de China, un material que sirve para soldar piezas pequeñas de metal.



