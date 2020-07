México confirma que López Obrador se reunirá con Trump la próxima semana, con la pandemia como telón de fondo

Pero AMLO, acrónimo con el que se le conoce al presidente mexicano, dijo este lunes que la visita a su homólogo para celebrar la puesta en marcha del pacto comercial no lo convierte en un "vendepatrias".

"No tengo problemas de conciencia porque yo vaya a Estados Unidos si siempre, durante toda mi vida, he sostenido que México es un país libre, independiente y soberano todo el tiempo. No soy un vendepatrias, para decirlo con claridad", dijo en su conferencia diaria.