Melania Trump visita inesperadamente un centro de detención para "ver de cerca" lo que está pasando

Melania Trump increpó a los representantes del centro de detención sobre cuáles eran las condiciones mentales y físicas en las que llegaban los niños, aunque la pregunta no especificó si se estaba refiriendo a los niños que llegan sin acompañante y son llevados por las patrullas fronterizas al centro, o los niños que había sido separados las últimas semanas de sus padres en la frontera después de operar la política de ‘Tolerancia cero’ del gobierno.

“La mayoría de los niños que recibimos son guatemaltecos, cuando llegan no saben en dónde están o si esto solo hace parte del viaje duro que llevan teniendo. Así que las veinticuatro primeras horas son cruciales para nosotros”, dijo una de las responsables del centro quien añadió “tratamos de mantenerlos calmados, de que sepan que se encuentran en un ambiente seguro y que no tienen por qué preocuparse”. La gran mayoría de los niños que están en este centro de detención tienen entre los 12 y los 17 años.

Sin embargo, la pregunta de nuevo no especificó a qué casos se estaban refiriendo, porque no es comparable el proceso por el que debe pasar un menor que no tiene un adulto a su cargo y que en tanto ha llegado al país solo, a un menor que entró con su madre o su padre y que por ser detenidos en la frontera por las nuevas disposiciones legales tuvieron que forzosamente separarlos.