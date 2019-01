McDonald's en bandeja de plata: ¿qué dice de Trump el banquete de comida chatarra en la Casa Blanca?

"Creo que esa sería su comida favorita, así que veremos qué pasa... Me gusta todo. Me gusta todo", le dijo Trump a los reporteros. "Todo es bueno, excelente comida estadounidense".

"Si es estadounidense, me gusta. Son todas cosas americanas ... Pero son buenas y tenemos al campeón nacional, como saben, Clemson Tigers. Y tuvieron un juego fantástico contra Alabama y todos están aquí. Están justo afuera de la habitación y creo que vamos a dejar que los vean. Pero te apuesto, la comida que tenemos, tenemos pizzas, tenemos 300 hamburguesas, muchas, muchas papas fritas, todas nuestras comidas favoritas. Quiero ver lo que hay aquí cuando nos vayamos, porque no creo que vaya a ser mucho. La razón por la que hicimos esto es debido al cierre. Queremos asegurarnos de que todo esté bien, así que enviamos, obtuvimos esto. Y tenemos algunas personas maravillosas que trabajan en la Casa Blanca. Nos ayudaron con esto"

El presidente de la comida chatarra

Algunos se han preguntado, si los cocineros de la Casa Blanca no están trabajando debido al cierre, ¿por qué no pagarle a ellos para que concinaran una cena más a la altura de la ocasión? Trump además es dueño de un hotel a unas cuadras del lugar, ¿por qué no traer esos cocineros? El hotel alberga además una churrasquería, un restaurante de sushi y un bar lounge que sirve champaña y quesos finos. ¿Por qué no contratar cualquiera de esas opciones?