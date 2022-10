Corte de Apelaciones: Lindsey Graham debe declarar ante el gran jurado de Georgia que investiga los intentos de Trump de alterar las elecciones

Por su parte, los abogados de Graham también argumentaron que, incluso si la cláusla de discurso no aplicara, el principio de “inmunidad soberana” protege a un senador estadounidense de ser citado por un fiscal estatal. Consideran que Willis no ha podido demostrar que su testimonio es esencial y que la información que proporcionaría no se puede obtener de otra persona, argumentaron.