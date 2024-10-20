Algunos beneficiarios del Seguro Social recibirán un cheque adicional en noviembre: te explicamos por qué

Video Polémica por ligero aumento en los cheques mensuales del Seguro Social para el 2025: “No sirve para nada”

Algunos beneficiarios del Seguro Social podrían recibir un cheque adicional en noviembre. Es algo que ha ocurrido en el pasado, pero aquí explicamos a qué se debe para que estén bien al tanto quienes no lo tenían contemplado.

Podría ocurrirle en específico a los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario del Seguro Social (SSI), un programa de ayuda para adultos discapacitados y personas mayores de bajos ingresos. Los beneficiarios del SSI recibirán un pago adicional a finales del próximo mes, que corresponderá al mes de diciembre.

Algunos de los beneficiarios del SSI también reciben las ayudas mensuales del Seguro Social, disponibles para los mayores de 62 años, por lo que hay personas que pueden recibir hasta tres pagos en noviembre, en dos días distintos.

El resto de beneficiarios del Seguro Social recibirán sus pagos como está establecido en el cronograma regular: el segundo, tercero o cuarto miércoles del mes, dependiendo de su fecha de nacimiento. En este calendario oficial puedes revisar ese pago y los que restan en el año.

¿Por qué hay más de un pago del Seguro Social Suplementario en noviembre?

Todo se debe al calendario. Los beneficiarios del SSI recibirán su pago del mes de noviembre el viernes 1, primer día del mes.

Normalmente, las personas que solicitaron el Seguro Social antes de mayo de 1997 o quienes se benefician tanto del Seguro Social como del SSI reciben su pago el tercer día del mes pero, como el 3 de noviembre cae domingo, recibirán ambos el día 1 de noviembre.

Luego, el viernes 29 de noviembre, los beneficiarios del SSI recibirán otro pago que corresponde al mes de diciembre, ya que el 1 de diciembre también cae domingo y la Administración del Seguro Social decidió adelantarlo.

En resumen: los beneficiarios del SSI recibirán dos pagos en noviembre: los días 1 y 29 del mes, este último correspondiente al mes de diciembre.

Y, si además son beneficiarios del Seguro Social, recibirán su pago también el 1 de noviembre, en lugar del día 3, como suele hacerse.

¿Qué es el Seguro Social Suplementario?

El Seguro Social Suplementario, conocido también como Seguridad de Ingreso Suplementario, es un beneficio mensual para adultos de 65 años o más y adultos y niños con discapacidad o ceguera que tienen ingresos o recursos limitados, explica la Administración del Seguro Social.

En 2024, el máximo que recibe un individuo elegible al Seguro Social Suplementario alcanza los $943, de acuerdo con los datos de la agencia. Un individuo elegible que tiene a su vez una pareja elegible recibe $1,415.

Las personas que la Administración del Seguro Social considera "persona esencial", pues viven y apoyan a un beneficiario, reciben un máximo de $472 al mes.

Nueva forma de solicitar los beneficios del Seguro Social Suplementario

Quienes consideran que ahora pueden ser elegibles al Seguro Social Suplementario podrán solicitar esta ayuda de forma más fácil a partir de diciembre. Ese mes, la Administración del Seguro Social pondrá en marcha una solicitud online, llamada iClaim.

La agencia explicó en un comunicado que estará inicialmente solo disponible para quienes solicitan el Seguro Social Suplementario por primera vez, tienen entre 18 y 65 años y nunca se han casado.

"La meta es que, en una segunda fase que tiene como fecha prevista fines del 2025, se expanda a todos los solicitantes", dijo la Administración del Seguro Social.

