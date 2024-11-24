Esta ley elevará el cheque del Seguro Social para algunas personas, pero su puesta en marcha pende de un hilo

Video Qué paso falta para un plan que subiría algunos cheques del Seguro Social

La Cámara de Representantes aprobó una ley que elimina dos normas que actualmente reducen el cheque del Seguro Social para cerca de 2.8 millones de jubilados en Estados Unidos. Pero falta que el Senado también dé su luz verde, algo que deberá hacer antes del 3 de enero.

Aquí explicamos las claves del Social Security Fairness Act, aprobado por un amplio margen de 327-75 en la Cámara Baja.

Qué incluye el 'Social Security Fairness Act'

La ley busca eliminar dos normas. La primera se conoce en inglés como Windfall Elimination Provision y aplica a unas 2 millones de personas, según datos de la Administración del Seguro Social.

En la práctica, la norma reduce el cheque del Seguro Social a personas que reciben una jubilación por un trabajo en el que no aportaron al Seguro Social (esto ocurre, por ejemplo, en empleos en gobiernos locales o el federal) y que también son elegibles a un cheque del Seguro Social por un trabajo en el que sí contribuyeron a él.

Ese es el caso de Marlena Slaughter, una retirada de Ohio miembro de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE por su sigla en inglés) que compartió su historia para impulsar la aprobación de la ley.

"Después de trabajar en el servicio público por más de 30 años, me retiré hace 10 tras sufrir estenosis en mi espina (...) Antes de mi servicio en el sector público había trabajado por casi 10 años en varios hospitales. Trabajé duro para recibir beneficios del Seguro Social y es devastador que me quiten esos beneficios modestos. Esa penalidad afecta mis finanzas y me dificulta disfrutar mis años en retiro", explicó según aparece su testimonio en la web de la AFGE.

La segunda norma se conoce en inglés como Government Pension Offset y afecta a cerca de 800,000 jubilados.

En este caso afecta a jubilados que reciben una pensión por un trabajo en el que no aportaron al Seguro Social y son elegibles también a un cheque del Seguro Social de su cónyuge fallecido.

Mira lo que sucede, por ejemplo, con una persona que recibe una pensión de $3,000 por un trabajo en el servicio público y es elegible a un cheque de $2,100 por los beneficios del Seguro Social de su cónyuge fallecido.

A esa persona, la Administración del Seguro Social le resta actualmente dos terceras partes del monto de su pensión en el servicio público al cheque que se supone reciba por el Seguro Social de su cónyuge fallecido. Al hacer esa resta, esa persona recibe apenas $100 como cheque del Seguro Social ($2,100 - $2,000 = $100), según un ejemplo provisto por la propia agencia.

A quiénes afectan más las normas actuales que reducen algunos cheques del Seguro Social

A personas que han trabajado en el servicio público, es decir, en gobiernos locales, estatales y federal. Las normas afectan mayormente a policías, maestros y bomberos, según legisladores y grupos que velan por los derechos de esos grupos.

"Durante más de 40 años, los fondos del Seguro Social han aumentado de forma artificial por los beneficios robados a millones de estadounidenses que pagaron por ellos", dijeron los representantes que impulsaron la ley: Garret Graves, republicano de Louisiana, y Abigail Spanberger, demócrata de Virginia. "Es tiempo de que eso termine", agregaron.

Qué paso falta para la aprobación del 'Social Security Fairness Act'

De acuerdo con la agencia AP, la ley tiene un apoyo de 63 senadores en la Cámara Alta, por encima de los 60 votos que necesitaría para recibir el visto bueno final. Esa agencia reportó que los senadores Sherrod Brown, demócrata por Ohio, y Susan Collins, republicana por Maine, han pedido a sus colegas que lleven la medida a votación lo antes posible.

Si el Senado la aprueba, pasaría entonces al escritorio del presidente Joe Biden. Si no es aprobada en el Senado para el 3 de enero, cuando arranca la nueva sesión del Congreso, vencería y tendría que ser impulsada nuevamente desde punto cero.

