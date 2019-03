La indignación de la congresista Ocasio-Cortez ante el rechazo republicano de propuesta contra el cambio climático

"Granjas y pueblos nunca se recuperarán y nunca volverán a ser lo que eran. Estamos aquí y la gente está más preocupada en ayudar a empresas petroleras y a sus propias familias. No me parece. Yo no lo creo. Estamos hablando de nuestras vidas. Estamos hablando de vidas de estadounidenses. No debería ser partidista. La ciencia no debería ser algo partidista. Estamos enfrentando una crisis nacional y si no nos elevamos al nivel de esa crisis, si no ascendemos a niveles como la Gran Depresión o amenazas como la Segunda Guerra Mundial, si no ascendemos a esos niveles, si le decimos a los estadounidenses que estamos más dispuestos en invertir y rescatar a los grandes bancos de lo que estamos dispuestos a invertir en nuestros granjeros o nuestras familias en zonas urbanas, entonces no sé qué estamos haciendo aquí, no sé qué estamos haciendo aquí", aseveró Ocasio'Cortez al terminar su intervención.