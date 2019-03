El sueño verde

Por favor, no le hagas caso a Donald Trump en esto. El presidente no cree en la ciencia; avisó que Estados Unidos se saldrá del Acuerdo de París –para reducir las emisiones mundiales de gases a la atmósfera– y se rehúsa a reconocer que los seres humanos somos culpables del cambio climático.

En noviembre, en un tuit, Trump dijo: “Una brutal y extendida ola polar puede romper TODOS LOS RÉCORDS. ¿Qué pasó con el calentamiento global?”. Trump, con un peligroso humor negro, prefiere ver el árbol y no el bosque. Pero no da risa.

La NASA anunció hace poco que continúa el aumento constante de las temperaturas en el planeta. Sus científicos, tal y como lo publicó el diario The New York Times , hicieron un promedio de las temperaturas que había entre 1880 y 1899. Y luego se dieron cuenta que los últimos cuatro años registrados –2015, 2016, 2017 y 2018– eran los más calientes en 140 años. El mundo en el 2018, dice el NYT, tenía un grado centígrado más de temperatura (o 1.8 grados Fahrenheit) que a finales del siglo XIX.

De la naturaleza queremos constancia. Que se ponga el sol y se vuelva a meter, y que nuestro entorno se mantenga igual. Pero estoy seguro que, donde vives, ya hay ejemplos de destrucción. Llueve donde no llovía, nieva donde hacía calor, y te sofocas donde helaba; hay agua y erosión donde existían playas, algas donde había peces y grises donde había color; viento donde nada soplaba y todo ocurre con más violencia. Es la naturaleza desatada, desencajada, fuera de orden, con el rumbo perdido.

Ojalá esto fuera amarillismo. Pero no soy dramático. A mí me quedan unos años y listo. La bronca es para los que se quedan, para mis hijos y sus hijos.

Por eso no me sorprende que haya sido la congresista más joven en la historia de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, de 29 años de edad, quien haya tomado la iniciativa de proponer un Nuevo Acuerdo Verde. Su ambiciosa propuesta –irrealizable, dicen sus críticos– es a 10 años. Y en ese tiempo quiere que toda la energía que se utiliza en Estados Unidos sea limpia, renovable y que no genere desperdicios. A la larga, reemplazando aviones, se crearía un sistema de trenes (rápidos y eficientes) como los que hay en Japón y algunos países europeos.