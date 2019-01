Aunque Abrams aún no es una de las luminarias del partido o de quienes se oponen a Trump –como Elizabeth Warren o Bernie Sanders– la decisión muestra que el partido demócrata ve un lugar para ella entre sus líderes. Abrams subió a la notoriedad en 2018 tras su mentada carrera por la presidencia enfrentándose al republicano Brian Kemp, quien le ganó la gobernación de Georgia tras alegaciones de supresión de voto, sobre todo a votantes negros.

"Reconozco que el ex secretario de Estado Brian Kemp será certificado como el ganador en las elecciones para gobernador de 2018", dijo Abrams este noviembre. "Pero ver a un funcionario electo que dice representar a la gente en este estado, que pone sus esperanzas de elección en la supresión del derecho democrático a votar, ha sido verdaderamente atroz".

"Los expertos e hiperpartidistas escucharán en mis palabras un rechazo del orden normal. Verán, se supone que debo decir cosas agradables y aceptar mi destino. Se quejarán de que no debería usar este momento para resumir lo que se hizo mal o para exigir una rectificación. Verán, como líder debería ser estoica en mi indignación y callada en mi reproche", dijo Abrams. "Pero el estoicismo es un lujo y el silencio es un arma para quienes quisieran callar las voces de la gente. Y no lo concederé porque la erosión de nuestra democracia no es correcto".