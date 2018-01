La Casa Blanca lucha por sacar de la agenda pública el tema de la salud mental de Trump, según Washington Post

La secretaria de prensa del gobierno de Trump mostró indignación ante quienes plantean la duda sobre las capacidades del Presidente. En sentido contrario, Michael Wollf, autor del polémico libro 'Furia y fuego', aseveró: "(Trump) no puede poner una frase coherente tras otra".

La Casa Blanca está luchando para bajar el volumen a la discusión nacional sobre la agudeza mental y la aptitud del presidente Donald Trump, tras la publicación del libro 'Fire and fury' ('Fuego y furia') que describe un supuesto caos en la sede del gobierno estadounidense, y eclipsó toda la agenda política de la pasada semana, según el diario The Washington Post.

El propio presidente se involucró en el debate sobre el polémico libro al descalificar al autor, el periodista Michael Wolff, así como a su exasesor de estrategia Steve Bannon a quien llamó repetidamente "chapucero", y tuitear este sábado autoalabanzas cuando se definió como un hombre "realmente inteligente" y "un genio muy estable".





Trump, según el Post, se resiente en privado por la charla ahora regular en los programas televisivos de noticias y de opinión en que abordan el asunto de su sanidad mental.

Las dudas sobre el estado mental de Trump han sido susurradas en los corredores de poder de Washington desde antes de ser electo y ocasionalmente han irrumpido en público, como cuando el senador republicano Bob Corker dijo en agosto pasado que Trump carecía de "la estabilidad" y "algunas de la competencia "para tener éxito como Presidente".

Pero el libro de Wolff ha catapultado el tema al debate público, lo que llevó a la Casa Blanca a confrontar la cuestión directamente, según el Post.

El propio Wolff, en una entrevista este lunes con el programa This morning en CBS News, aseveró que a pesar de que muchos lo nieguen, "100% de los que están alrededor de Trump están preocupados por su aptitud mental.



"(Trump) no puede poner una frase coherente tras otra", aseveró Wolff, basándose en las fuentes de gobierno que consultó para su libro, tiltado por Trump como un compendio de ficción. "Él está ido. No puede quedarse en el tema. No puede mantenerse en un punto", agregó el periodista que, según Trump, está "totalmente desacreditado".

Según Wolff, sus fuentes dentro de la Casa Blanca se preguntan "como todos los demás en el país: ¿qué va a pasar aquí? Lo ignoramos de día en día".

"Informes ridículos"

Hasta ahora, los asesores de Trump han adoptado una postura de ofendidos e indignados cuando se les pregunta sobre la capacidad mental de Trump, atacando a quienes plantean la duda.



En una declaración por correo electrónico este lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, vapuleó lo que llamó "informes ridículos de detractores" y refirió una "catarata de apoyo de un personal totalmente indignado".

"La perspectiva de la Casa Blanca es de indignación y asco por las personas que no conocen a este Presidente ni entienden la verdadera profundidad de sus capacidades intelectuales", mencionó Huckabee Sanders.

La pasada semana la psiquiatra Bandy X. Lee, autora de la investigación El peligroso caso de Donald Trump (The Dangerous Case of Donald Trump), originalmente en inglés) que recoge testimonios de 27 psiquiátras y expertos en salud mental que han estudiado al magnate, aseveró que Trump "va a ponerse peor y se volverá incontenible debido a la presión de la presidencia".

Lee, profesora de la Universidad de Yale, sostuvo una reunión en diciembre con un grupo de 12 senadores, entre ellos un republicanos, preocupados por las capacidades mental y emocional de Trump para ejercer su cargo.