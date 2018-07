La apasionada intervención en el Congreso de un agente del FBI defendiendo sus mensajes donde atacó a Trump

"En mi interpretación, basada en esa horrible y desagradable conducta (creí) que el pueblo estadounidense no eligiría a alguien de presidente con ese comportamiento".

"Hay que entender el contexto en el que yo mandé esos mensajes de texto", dijo para luego agregar: "Le puedo asegurar que en ningún momento estos textos sobre mis creencias personales interfirieron en cualquier decisión que haya tomado. Y algo más, esto no es solo sobre mí, no tiene que creerme", dijo al congresita republicano Trey Gowdy que fue uno de los que más intentó descalificar al agente del FBI.

"En cada paso en cualquier investigación hay múltiples niveles de personas sobre mí: el director asistente, el subdirector asistente, el subdirector y el director del FBI; gente debajo de mí: jefes de sección, supervisores, agentes asignados a casos, analistas, todos involucrados en estas decisiones... ellos no tolerarían cualquier conducta impropia mía, al igual que yo no toleraría ninguna de ellos. Eso es lo que somos en el FBI y la sugerencia de que yo de alguna manera en una oficina oscura dentro del FBI afecté todos estos procedimientos y salvaguardas es sorprendente para mí. Simplemente no pudo ocurrir y la opinión de que algo sucede y pudo ocurrir dentro del FBI corroe profundamente lo que el FBI es dentro de la sociedad estadounidense y la efectividad de su misión y es profundamente destructivo", aseveró visiblemente molesto el agente Strzok.