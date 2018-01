La ambición de Ivanka Trump de ser la primera presidenta de EEUU y otras revelaciones del libro que indigna a la Casa Blanca

El libro sobre el círculo cercano del presidente de EEUU, 'Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump' , del periodista Michael Wolff, pone al descubierto las dinámicas de la Casa Blanca, según las cuentan los asesores cercanos a Donald Trump. El libro, que pinta a Trump como un personaje caprichoso y ególatra que no confía en muchos de sus colaboradores, que a la vez tampoco confían en él, tiene al presidente furioso. Tanto que la Casa Blanca ha dicho que el libro es puro tabloide de ficción.

El libro revela la relación de Trump con muchos de sus colaboradores, entre los que se encuentra su hija Ivanka y su marido, Jared kushner. También cuenta al detalle las guerras de poder entre Jared e Ivanka, a los que según Wolff, Bannon bautizó como Jarvanka, y el resto de asesores del presidente. A continuación resumimos en 6 puntos lo que cuenta 'Fuego y furia' sobre los Kushner-Trump.



publicidad

1. El libro comienza explicando que Trump no quería ganar las elecciones, sino que era todo una maniobra de branding del empresario. De hecho, eso es lo que le había prometido a Melania, que no ganaría. Pero su mujer sí creía que podía ganar, al menos eso cuenta Wolff que decía Ivanka hablando con desprecio de su madrastra: "Todo lo que tienes que saber sobre Melania es que piensa que si él se presenta seguro que gana". En la estrategia de Trump no buscaba solo reforzar su posición económica, sino transformar "a unos niños ricos relativamente oscuros en celebridades internacionales", cuenta el libro.





2. Después de hablar por teléfono con sus colaboradores Trump solía criticarlos en voz alta. Según describe el libro llegó a decir que Ivanka y Jared nunca deberían haber ido a Washington. Y que Kushner era un lamebotas. Previamente Ivanka y Jared habían dudado sobre entrar en el staff o ser consejeros externos. Por un lado Trump les animaba para que se unieran a la Casa Blanca, por el otro decía a sus asesores que no podía hacer nada por detenerlos.

3. Ivanka y Jared tenían un trato: si se presentara la oportunidad de postularse a la presidencia la elegida sería ella. Según explica Wolff la hija del presidente solía bromear: "la primera mujer presidenta no será Hillary, será Ivanka". Cuando Bannon se enteró de esto, explica Wolff, comentó "no decían eso en serio, ¿verdad? Por favor, no me digas que lo hacían. Oh Dios mío".



Largas filas para comprar 'Fuego y Furia', el explosivo libro sobre la presidencia de Donald Trump Univision 0 Compartir



4. Ivanka tiene una relación cercana pero casi mercantilista con su padre. Le trata con displicencia y a menudo se burla de él. Por ejemplo, contó en al menos un programa de televisión, según detalla Wolff, la obra de ingeniería que era el peinado de su padre. Con ironía Ivanka enumeraba los pasos para mantener la famosa melena de Donald Trump. "Un plato limpio -una isla que quedó tras una cirugía de cuero cabelludo- rodeado de un círculo peludo alrededor de los lador y el frente, desde el que todas las terminaciones se peinan para encontrarse en el centro y después se echan para atrás y se aseguran con spray fijador", detalla el libro.

5. La guerra con Bannon ocupa gran parte del libro. Según Wolff, Ivanka y Jared orquestaron una campaña para hundir al asesor. Ellos impulsaron la contratación de Diane Powell y Gary Cohn, dos ex Goldman Sachs que forman con la pareja un equipo alternativo a la influencia de Bannon y Miller. En cuanto pueden intentan opacar la influencia de Bannon en los discursos del presidente. Fueron ellos quienes asesoraron al presidente en el discurso del 28 de febrero ante el Congreso, un discurso que dejó buen sabor de boca en Trump. La pareja quería cambiar la narrativa de la derecha exacerbada. También son ellos quienes convencen a Trump de moderar su respuesta militar en Siria tras un ataque con armas químicas. Bannon, además, era contrario al despido de Comey y apoyaba a Sessions, mientras que Jared e Ivanka opinaban lo contrario. Todo esto dio una vuelta de hoja con el Russiagate, pues Trump consideraba a Ivanka y Jared contaminados por las informaciones publicadas sobre posibles contactos del yerno del presidente con Rusia. Bannon, sin embargo, estaba limpio. Aún así, esto no fue suficiente para salvar su puesto de asesor.



6. Hope Hicks comenzó trabajando para la línea de Ivanka, pero en 2015 la hija de Trump le convenció de que se uniera a la campaña presidencial. Según 'Fire and Fury' Hicks es considerada entre los colaboradores como la "verdadera hija de Trump", mientras el papel de Ivanka era el de su "verdadera mujer".

Vea también: