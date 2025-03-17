Así fue la tensa audiencia por el “posible desafío” de Trump a las órdenes de un juez sobre los vuelos de deportados a El Salvador

Video ¿Qué implica para las redes criminales y los inmigrantes el fin del TPS de Venezuela?

Un juez federal cuestionó este lunes si el gobierno del presidente Donald Trump ignoró sus órdenes de regresar a EEUU a los aviones que llevaban deportados a El Salvador, en una posible violación de una decisión que había emitido minutos antes.

El juez de distrito James E. Boasberg se mostró incrédulo ante los argumentos del gobierno del republicano de que sus indicaciones verbales no importaban y que solo había que seguir su orden escrita, que no podía aplicarse a vuelos fuera de Estados Unidos.

“Eso es una barbaridad, creo”, respondió Boasberg, señalando que el gobierno sabía mientras los aviones partían que él estaba celebrando una audiencia sobre si detener brevemente las deportaciones que se estaban realizando en virtud de una ley del siglo XVIII raramente utilizada e invocada por Trump alrededor de una hora antes.

“Solo le pregunto cómo cree que mis poderes no se aplican a un avión que ha salido de EEUU, aunque esté en espacio aéreo internacional”, añadió Boasberg en otro momento.

El fiscal general adjunto, Abhishek Kambli, alegó que solo contaba la breve orden escrita de Boasberg, emitida unos 45 minutos después de su petición verbal. No contenía ninguna exigencia de dar marcha atrás a los aviones, y Kambli añadió que era demasiado tarde para redirigir dos aviones que ya habían salido de EEUU en ese momento.

El gobierno del presidente Trump envió a cientos de inmigrantes a El Salvador a pesar de la orden de un juez federal que temporalmente prohibía las deportaciones bajo una declaración de guerra del siglo XVIII dirigida a miembros de pandillas venezolanas, indicaron funcionarios el domingo. Los vuelos estaban en el aire al momento de la decisión judicial.

La tensa audiencia sobre los vuelos de deportados a El Salvador

Boasberg le dijo a un abogado del Departamento de Justicia durante la tensa audiencia que quería que el gobierno presentara este martes antes del mediodía respuestas a sus preguntas sobre los vuelos de deportación, incluidas las horas específicas en que abandonaron el espacio aéreo estadounidense, aterrizaron en países centroamericanos y entregaron a sus ocupantes a naciones extranjeras.

Durante la audiencia, los abogados federales dijeron que no podían responder a sus preguntas sobre los viajes por cuestiones de seguridad nacional.

"Se trata de tareas sensibles y operativas de seguridad nacional”, dijo Kambli.

El juez también ordenó a Kambli que explicara por qué cree que esa información no puede ser compartida públicamente.

“Si está diciendo que es clasificada y no puede mostrármelo, entonces tendrá que hacer una buena demostración de por qué es así”, dijo Boasberg. “Me interesaría escuchar cuál es esa demostración”.

La audiencia sobre lo que Boasberg llamó el “posible desafío” a su orden judicial marcó el último paso en una lucha legal de alto riesgo que comenzó cuando el presidente Trump invocó la ley de 1798 en tiempos de guerra para expulsar a los inmigrantes durante el fin de semana.

También fue una escalada en la batalla sobre si el gobierno de Trump está desobedeciendo las órdenes judiciales que han bloqueado algunas de sus medidas agresivas en las primeras semanas de su segundo mandato.

Boasberg dijo que registraría los procedimientos y las demandas adicionales por escrito. “Voy a dejar constancia de esto en una orden escrita, ya que al parecer mis órdenes orales no parecen tener mucho peso”, dijo el juez.

El juez dijo que quiere que el gobierno le diga antes del mediodía del martes exactamente a qué hora cree que su orden de detener los vuelos de deportación entró en vigencia el sábado.

También quiere saber cuántas personas podrían en teoría estar cubiertas por el esfuerzo del presidente Trump de utilizar una ley de tiempos de guerra para expulsar a los inmigrantes de Estados Unidos.

El “posible desafío” a la orden de un juez por parte del gobierno de Trump

El sábado por la noche, Boasberg ordenó al gobierno de EEUU que no deportara a nadie bajo su custodia en virtud de la recién invocada Ley de Enemigos Extranjeros, que solo se ha utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas durante guerras declaradas por el Congreso.

Trump emitió una proclamación de que la ley de 1798 estaba en vigor debido a lo que él afirmó era una invasión por parte de la pandilla venezolana, Tren de Aragua.

La invocación de la ley por parte de Trump podría permitirle deportar a cualquier no ciudadano que él diga esté asociado con la pandilla, sin ofrecer pruebas o incluso identificarlos públicamente.

Al enterarse de que había planes en marcha dirigidos a El Salvador, que aceptó albergar a migrantes deportados en una conocida prisión de alta seguridad, Boasberg dijo que él y el gobierno necesitaban actuar rápidamente.

“Deberán informar a sus clientes de esto de inmediato, y que cualquier avión que contenga a estas personas que esté a punto de despegar o esté en el aire necesita regresar a Estados Unidos”, indicó Boasberg al abogado del gobierno el sábado por la noche.

Para entonces, dos aviones que despegaron de la instalación de detención de Texas cuando la audiencia comenzó más de una hora antes estaban en el aire en ese momento, y aparentemente continuaron hacia El Salvador.

Un tercer avión aparentemente despegó después de la audiencia y la orden escrita de Boasberg se publicó formalmente a las 7:26 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos.

“Oopsie… Too late”, (Ups, demasiado tarde), escribió en inglés el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en respuesta a un artículo en la red social X que hacía referencia a la orden de Boasberg y anunció que más de 200 deportados habían llegado a su país.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, reposteó la publicación de Bukele con un GIF de admiración.

Más tarde el domingo, Axios reportó que el gobierno de Trump decidió “desafiar” la orden y citó a funcionarios anónimos que afirmaron haber concluido que no se extendía a aviones fuera del espacio aéreo de Estados Unidos.

Eso provocó una rápida negación por parte de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien dijo en un comunicado que “el gobierno no ‘se negó a cumplir’ con una orden judicial”.

Leavitt también declaró que el gobierno no creía que la orden no era “legal” y que estaba siendo apelada. Además, argumenta que un juez federal no tiene la autoridad para decirle al presidente si puede determinar que el país está siendo invadido bajo la ley, o cómo defenderlo.

Este lunes, Leavitt insistió que el gobierno de Trump no violó una orden judicial cuando deportó a más de 200 inmigrantes a El Salvador, incluso cuando un juez federal ordenó detener temporalmente las deportaciones.

"Todos los aviones que estaban sujetos a la orden escrita de este juez partieron de suelo estadounidense, territorio estadounidense, antes de la orden escrita del juez", dijo Leavitt en una rueda de prensa.

Leavitt dijo que había dudas sobre si la orden verbal del juez "tiene el mismo peso que una orden legal, que una orden escrita".

Venezuela reacciona ante la deportación de sus connacionales a El Salvador

A medida que crecía el drama judicial, también crecían las consecuencias internacionales por las deportaciones a El Salvador.

El gobierno de Venezuela calificó este lunes el traslado de migrantes a El Salvador como “secuestros” que planea impugnar como “crímenes de lesa humanidad” ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

También acusó a El Salvador de sacar provecho de la difícil situación de los migrantes venezolanos. “No los están deteniendo, los están secuestrando y expulsando”, dijo el lunes a los periodistas Jorge Rodríguez, principal negociador del presidente Nicolás Maduro con Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Los familiares de algunos venezolanos bajo custodia estadounidense se apresuraron a averiguar si sus seres queridos habían sido enviados a El Salvador.

Varios abogados de inmigración dijeron que tenían clientes que no eran miembros de pandillas y que estaban siendo trasladados para una posible deportación el viernes por la noche.

Franco Caraballo fue detenido por las autoridades de inmigración durante un control de rutina el 3 de febrero. Su abogado de inmigración, Martín Rosenow, dijo que Caraballo no ha sido acusado de ningún delito. La esposa de Caraballo cree que ha sido acusado injustamente de pertenecer a la pandilla debido a un tatuaje que se hizo con motivo del cumpleaños de su hija.

Llamó a su esposa el viernes por la noche presa del pánico porque lo estaban esposando y subiendo a un avión con destino desconocido en Texas, desde donde partían vuelos a El Salvador. Esa fue la última vez que la familia supo de él y desapareció del sistema federal de localización de inmigrantes detenidos. "Nunca había visto algo así", dijo Rosenow.

