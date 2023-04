El juez Clarence Thomas vendió propiedades inmobiliarias a un multimillonario donante republicano y no las declaró

Los funcionarios federales, incluidos los jueces de la Corte Suprema, están obligados a revelar los detalles de la mayoría de las transacciones de bienes raíces con un valor de más de $1,000. Thomas no estaría obligado a informar la compra si la propiedad fuera su residencia personal principal o la de su cónyuge, pero esta estipulación no se aplica a esta compra, que el juez no reportó.