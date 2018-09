Jefe de FEMA no aclara si apoya la versión de Trump de que no hubo 3000 muertos en Puerto Rico por María

El administrador jefe de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) no aclara si está o no de acuerdo con la cifra de 3,000 muertos a causa del paso del huracán María por Puerto Rico que reconoce el gobierno de la isla pero que disputa el presídete Donald Trump-

“Es difícil decir qué es lo exacto y qué no”, expresó Brock Long durante una entrevista este domingo en un programa del canal de noticias Fox News, argumentando que el monitoreo de las muertes asociadas a un desastre natural no es parte de las funciones de su agencia, salvo cuando tienen que calcular gastos funerarios.

El estudio de la Universidad George Washington en su explicación metodológica dice: “Nuestro estudio de exceso de mortalidad analizó los patrones pasados de mortalidad (registros de muerte y censo poblacional del 2010 a 2017) para predecir la mortalidad si el huracán María no hubiera ocurrido (mortalidad predecible) y comparare este número con las muertes ocurridas (mortalidad observada). La diferencia entre esos dos números es el estimado de exceso de mortalidad debida al huracán”. Es decir, las muertes que registraron como resultado de María son aquellas que no se habrían producido de no haberse presentado la emergencia.