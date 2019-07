Ivanka Trump viaja con su padre, se codea con presidentes y hace 'diplomacia', pero ¿cuál es su trabajo?

La congresista demócrata por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortéz dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter que "ser la hija de alguien no es una cualidad para una carrera" y afirmó que "perjudica la posición diplomática" de EEUU, haciendo referencia a un video en el que se ve a la asesora presidencial tratando de intervenir en una conversación entre la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, el presidente de Francia, Emmanuel Macron y la primera ministra británica, Theresa May.

Una nota del diario The New York Times analiza que la hija del presidente ha asumido el rol de portavoz no oficial del gobierno de Trump y un papel diplomático que nadie le ha asignado que algunos miran con recelo y desconcierto.