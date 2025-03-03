Qué podemos esperar del discurso de Trump ante el Congreso

Video Discurso de Trump: analizamos lo que se espera de su mensaje en materia migratoria

A Donald Trump le gustan los eventos de alto vuelo y ofrecer un discurso ante una sesión conjunta del Congreso le supone entonces una oportunidad formidable. La Cámara de Representantes estará repleta de legisladores y la llegada del presidente es anunciada con contundencia por el sargento de armas.

El pronunciamiento de Trump este martes por la noche no se considera técnicamente un discurso sobre el Estado de la Unión. Ese se dará el año que viene, cuando lleve más tiempo en el cargo. Pero no habrá una diferencia perceptible para quien lo vea desde casa.

PUBLICIDAD

A continuación, algunas claves sobre qué se puede esperar mañana:

¿Estará Elon Musk en el Congreso durante el discurso de Trump?

Las personas más poderosas del gobierno estadounidense suelen estar en el estrado durante un evento como este. Mientras el mandatario habla, el presidente de la Cámara de Representantes y el vicepresidente, que también es el líder ceremonial del Senado, se sientan detrás de él.

Sin embargo, esas dos figuras clave del entorno del Partido Republicano han quedado eclipsadas por el peso que Elon Musk, el empresario multimillonario que supervisa el llamado 'Departamento de Eficiencia Gubernamental', está teniendo en la órbita más cercana del presidente. No hay precedentes para la posición de Musk, cuyo equipo ha sembrado confusión en agencias federales y cuyas medidas han provocado en apenas unas seis semanas miles de despidos que siguen aumentando reconfigurando el funcionamiento de Washington como se conocía hasta ahora.

Los invitados especiales a los discursos presidenciales suelen sentarse en la galería de la Cámara Baja. ¿Ocupará uno de los asientos Musk, la persona más rica del mundo? Lo sabremos mañana.

¿Trump dirá algo sobre Ucrania, sobre todo después de su choque verbal con Zelensky?

Han pasado solo unos días desde el encuentro más intenso en la Oficina Oval del que se tenga conocimiento público en la memoria reciente. Trump dio el viernes pasado la bienvenida al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para concretar un acuerdo sobre los llamados minerales raros, y el encuentro se vino abajo cuando Trump y su vicepresidente, JD Vance, arremetieron contra Zelensky en parte porque supuestamente no mostraba agradecimiento por la ayuda de Estados Unidos a su país para encarar la guerra lanzada por Rusia.

Video "Está jugando con la Tercera Guerra Mundial": la acalorada discusión de Trump y Zelensky frente a los medios



Ahora, el futuro del apoyo estadounidense a Ucrania está más que nunca en duda. “O llegas a un acuerdo o abandonamos” la mesa de negociación, le dijo Trump a Zelensky.

PUBLICIDAD

¿Intentará Rusia aprovechar esta coyuntura? ¿Enmendará Zelensky su relación con Trump? ¿Se deteriorarán más las frágiles relaciones de Estados Unidos con los aliados europeos?

No hay respuestas claras en este momento. Pero el discurso de este martes será una oportunidad de alto perfil para que Trump explique su visión de la guerra y el enfoque de su política exterior.

¿Cómo se comportarán los legisladores?

Los discursos presidenciales ante el Congreso han dado en años recientes más episodios polémicos que en el pasado. El representante Joe Wilson, un republicano de Carolina del Sur, gritó famosamente “¡Mientes!” en el discurso del presidente Barack Obama ante el Congreso en 2009... el decoro no ha regresado del todo desde entonces.

El presidente Joe Biden se metió en un tira y afloja con los republicanos, y Trump es conocido por desviarse de su guion.

¿Cómo responderán los demócratas?

A veces sus protestas han sido silenciosas, como cuando las legisladores vistieron de blanco, el color del movimiento sufragista, en eventos anteriores. Pero en un momento en que los votantes demócratas parecen querer que sus representantes sean más agresivos, es posible que se vuelvan más vocales.

La reacción de los republicanos sería más predecible: probablemente aprovecharán algunas oportunidades para expresar apoyo a su presidente.

¿Trump explicará un plan para trabajar junto con el Poder Legislativo?

Trump ha demostrado en las semanas que lleva en el poder deseos por poner a prueba los límites del poder presidencial. Pero hay algunas cosas para las que todavía necesitará la ayuda del Congreso.

PUBLICIDAD

Quiere recortes de gastos, financiación de la seguridad fronteriza y recortes de impuestos, una combinación políticamente delicada en un momento en el que los republicanos solo tienen ajustadas mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado. El partido necesitará una unanimidad férrea para avanzar medidas clave.

Hasta ahora, Trump ha seguido su enfoque típico de enfrentar a un bando contra el otro, a veces apoyando el plan de la Cámara Baja para impulsar un plan legislativo enorme con las principales promesas de campaña del mandatario y, en otras, apoyando la estrategia del Senado de dividir esas promesas en varios proyectos de ley.

Posiblemente no halla muchos detalles por parte del presidente este martes: eso no es algo que suele suceder en discursos como este, independientemente de quién ocupe la Oficina Oval. Pero Trump podría revelar más sobre sus objetivos o incitar a los legisladores a trabajar más rápido. Dado el poder que Trump tiene sobre el partido, cualquier comentario podría reconfigurar el debate.

¿Qué versión de Trump aparecerá ante el Congreso este 4 de marzo?

El presidente parece estar más cómodo en ambientes en los que puede ofrecer comentarios espontáneos y es más fácil saltar de un tema a otro. Pero no es así como suelen ser este tipo de discursos. A menudo están cuidadosamente redactados y planificados, el tipo de monólogo que Trump podría etiquetar como "ABURRIDO" en una publicación en Truth Social si lo estuviera viendo por televisión.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se mantendrá Trump fiel al teleprompter esta vez? ¿Y cuánto se desviará del tema?

Una pista podría ser el discurso que pronunció en la Convención Nacional Republicana el verano pasado, cuando aceptó la nominación presidencial del partido. Comenzó con tono sosegado, incluso sombrío, mientras contaba la historia de su intento de asesinato en Butler, Pensilvania. Pero el llamado a la unidad nacional rápidamente dio paso a una avalancha de quejas como las de sus pronunciamientos en el terreno durante la campaña.

Mira también: