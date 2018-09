Quizá no todo pueda aclararse con una investigación.

Hay que considerar el tiempo transcurrido: casi 30 años. No hay evidencia forense y los potenciales testigos podrían tener problemas a la hora de recordar eventos que pueden haber quedado desdibujados en su memoria.

Los sucesos que describe Ford ocurrieron cuando ella y Kakavanugh eran adolescentes, estudiantes de un prestigioso colegio de los suburbios del norte de Washington DC.

El único participante que Ford señala, además de ella y el juez, es el amigo de este Mark Judge, quien ya dejó claro que no tiene nada que decir y que no participó en la agresión que ella describe. Judge no ha sido citado a declarar por el Senado, ni ha sido contactado por el FBI para verificar la historia de la profesora, porque no existe una indagatoria en marcha.

La acusadora reconoce que no contó a nadie lo que había sucedido en aquella fiesta, hasta que en 2012 surgió el tema durante una terapia de pareja con su esposo.

En sesiones posteriores, Ford ofreció a su terapeuta más detalles del evento, algo que en una corte legal suele tener valor de corroboración en denuncias de agresión sexual.

Pero el proceso en el Senado no es un juicio, ni para Ford ni para Kavanaugh. El comité no tiene la potestad de realizar un careo para contrastar las versiones y terminar con un veredicto, porque esa no es su función.

Claro que, en buena medida, no podría siquiera intentarlo porque no se ha realizado una investigación imparcial que trate de aclarar lo que sucedió en aquella fiesta juvenil tres décadas atrás.