Obama, Bush y Clinton se ofrecen como promotores de la vacuna del coronavirus ante el silencio de Trump

Este gesto, de dos exmandatarios demócratas y un republicano, es especialmente importante en el marco de la politización de la pandemia en Estados Unidos, donde ponerse o no una mascarilla es, para muchos, una declaración política.

Cuando las compañías estadounidenses Pfizer y Moderna comenzaron a anunciar la eficacia de sus vacunas, Trump se apresuró a atribuirse el crédito de este hito en Twitter pero, a solo días de que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) decida sobre su aprobación, todavía no ha comparecido públicamente para explicar cómo será la campaña de inmunización.

"Yo prometo que, cuando la vacuna esté disponible para las personas que están menos en riesgo, me la pondré. Quizás me la pongo en televisión o lo grabo, para que la gente vea que confío en la ciencia y que en lo que no confío es en contagiarme de covid-19", dijo Obama el jueves en una entrevista con SiriusXM.