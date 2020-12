Estos grupos serían los primeros en recibir la vacuna contra el coronavirus

ATLANTA, Georgia.- Un panel de expertos votó 13-1 para recomendar que los trabajadores de la salud y los residentes de hogares de ancianos tengan prioridad en los primeros días de cualquier programa de vacunación contra el coronavirus , cuando se espera que las dosis sean muy limitadas, según publicó Associated Press.

Las estimaciones actuales proyectan que no estarán disponibles más de 20 millones de dosis de cada vacuna para fines de 2020. Y cada producto requiere dos dosis. Como resultado, las inyecciones estarán racionadas en las primeras etapas.

El panel no aprobó ninguna vacuna en particular. Los miembrosl están esperando escuchar la evaluación de la FDA y ver más datos de seguridad y eficacia antes de respaldar cualquier producto en particular.