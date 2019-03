Hillary Clinton descarta una nueva postulación a la presidencia en 2020

"No me presento, pero voy a seguir trabajando, hablando y defendiendo lo que creo ", dijo la exsecretaria de Estado demócrata a la cadena de noticias News 12 Westchester, afiliada a CNN .

No es la primera vez que la demócrata niega que vaya a presentar su nombre a la presidencia de Estados Unidos. En octubre lo hizo varias veces a Kara Swisher, fundadora del sitio Recode y colaboradora del diario The New York Times, aunque dejó abierta una pequeña posibilidad cuando dijo: "Bueno, me gustaría ser presidente".