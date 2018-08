Helen Aguirre Ferré, la portavoz hispana de la Casa Blanca, deja el cargo silenciosamente

Helen Aguirre Ferré sorprendió a muchos amigos y colegas en los medios cuando se unió al gobierno de Donald Trump en enero de 2017. En las primarias republicanas había trabajado por el entonces favorito para quedarse con la nominación el ex gobernador de Florida, Jeb Bush.

Aguirre Ferré no ha hablado públicamente sobre su partida y la Casa Blanca tampoco ha dado ninguna explicación sobre su salida ni detalles sobre su futuro trabajo.

La saliente funcionaria actualmente está de vacaciones con su familia y declinó a hacer comentarios por el momento. Se rumorea que podría dirigirse al National Endowment for the Arts, NEA.

Aguirre Ferré, hija de padres nicaragüenses, no ha expresado públicamente ningún tipo de reservas sobre el impacto de esa política en las familias inmigrantes. De hecho, defendió su aplicación y nunca dio señales de que su lealtad vacilara.

Un ex colega de la radio Univision en Miami, Roberto Rodríguez Tejera, dijo que su partida fue un misterio. "Ella fue más allá de sus deberes para asegurar su permanencia en esa oficina", afirmó.

Otro hispano que se fue

Su despedida viene de la mano de la salida de otro hispano prominente, Carlos Díaz-Rosillo, ex asistente adjunto del presidente y director de política y coordinación interinstitucional, quien se fue en junio y ha sido nombrado jefe de operaciones del National Endowment for the Humanities (NEH), una agencia federal cultural.