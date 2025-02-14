Gobierno de Trump ordena despedir a los trabajadores federales en periodo de prueba: son cientos de miles

La administración Trump intensificó el jueves sus amplios esfuerzos para reducir el tamaño de la fuerza laboral federal al ordenar a las agencias que despidan a casi todos los empleados en periodo de prueba y sin la protección de haberse integrado como funcionarios públicos de pleno derecho, lo que podría afectar a cientos de miles de trabajadores.

Además, advirtió a los funcionarios federales de algunas dependencias que se avecinaban nuevos recortes.

PUBLICIDAD

La resolución sobre los trabajadores que se encuentran en periodo de prueba, que generalmente llevan menos de un año en su puesto, provino de la Oficina de Administración de Personal, que actúa como departamento de recursos humanos para el gobierno federal. La notificación fue confirmada por una persona familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutirlo públicamente.

El gobierno tiene previsto que sea un primer paso en una campaña de despidos masivos. El presidente Donald Trump firmó el martes una orden ejecutiva que instruía a los dirigentes de las agencias a planificar “reducciones masivas de personal”.

Elon Musk, a quien el presidente Trump ha dado un amplio margen para recortar el gasto del gobierno con su Departamento de Eficiencia Gubernamental, pidió el jueves la eliminación de agencias enteras.

“Creo que necesitamos eliminar agencias enteras en lugar de dejar muchas de ellas”, comentó Musk durante una videollamada en la Cumbre de Gobiernos Mundiales en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. “Si no eliminamos las raíces de la maleza, entonces es fácil que la maleza vuelva a crecer”.

Sindicato denuncia que es un despido por razones políticas y no de desempeño

Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales que representa a los trabajadores federales, afirmó que el gobierno “abusó” del estatus de prueba de los trabajadores “para llevar a cabo una ola de despidos masivos impulsada políticamente, apuntando a empleados no por su desempeño, sino porque fueron contratados antes de que Trump asumiera el cargo”.

PUBLICIDAD

La orden del jueves fue una expansión de las directrices anteriores de la Oficina de Administración de Personal, que instruyó a las agencias a principios de esta semana que los empleados que se encontraran en periodo de prueba debían ser despedidos si no cumplían con altos estándares. No está claro cuántos trabajadores se encuentran actualmente en dicho periodo. Según datos gubernamentales mantenidos por la oficina, hasta marzo de 2024, unos 220.000 trabajadores tenían menos de un año en el puesto, siendo estos los datos más recientes disponibles.

El despido de empleados en periodo de prueba comenzó a principios de esta semana e incluyó a trabajadores de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y del Departamento de Educación.

Al menos 39 fueron despedidos del Departamento de Educación el miércoles, según un sindicato que representa a los trabajadores de la agencia, incluidos empleados de derechos civiles, especialistas en educación especial y funcionarios de ayuda estudiantil.



Los despidos también afectaron a investigadores del Departamento de Asuntos de Veteranos que trabajaban en tratamientos contra el cáncer, adicción a opioides, prótesis y exposición a fosas de quemas, dijo el jueves la senadora federal Patty Murray.

Murray declaró en un comunicado que escuchó de investigadores del Departamento de Asuntos de Veteranos de su estado que se les dijo que detuvieran su investigación de inmediato, “no porque su trabajo no sea desesperadamente necesario, sino porque Trump y Elon han decidido despedir a estos investigadores por capricho”.

PUBLICIDAD

Empleados Públicos por la Responsabilidad Ambiental, un grupo que defiende a los trabajadores del gobierno, dijo que el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura se vería especialmente afectado por el despido de empleados en periodo de prueba porque tiene problemas para reclutar inspectores que deben estar presentes en todo momento en la mayoría de los mataderos.

La fuerza laboral civil federal, sin incluir al personal militar y a los trabajadores del servicio postal, está compuesta por aproximadamente 2,4 millones de personas. Mientras que alrededor del 20% de los trabajadores se encuentran en Washington DC y los estados vecinos de Maryland y Virginia, más del 80% vive fuera de la región del Capitolio.

¿Cuánto se ahorra el gobierno de EEUU con los despidos masivos de trabajadores federales?

Es poco probable que los despidos generen ahorros significativos en el déficit. Cuando la Oficina de Presupuesto del Congreso analizó el tema, encontró que el gobierno gastaba 271,000 millones de dólares anualmente compensando a los trabajadores civiles federales, y aproximadamente el 60% de ese total estaba destinado a trabajadores empleados por los departamentos de Defensa, Seguridad Nacional y Asuntos de Veteranos.

Video “Quiero que cierres la boca”: el video viral del hijo de Musk hablándole a Trump

El gobierno podría, en teoría, despedir a todos esos trabajadores y aun así tener un déficit de más de 1 billón de dólares que seguiría creciendo a medida que se necesitan ingresos fiscales para mantener los crecientes costos de la Seguridad Social y Medicare.

PUBLICIDAD

Elaine Kamarck, investigadora principal en el Instituto Brookings, dijo que despedir a empleados en periodo de prueba es erróneo porque apunta a trabajadores más jóvenes.

“Los 'baby boomers' se están jubilando a diestra y siniestra, así que en realidad las personas que quieres mantener son probablemente la mayoría de las que están actualmente en periodo de prueba”, comentó Kamarck, quien trabajó en el gobierno del expresidente Bill Clinton cuando se recortaron alrededor de 426,000 empleos federales en ocho años en un esfuerzo deliberado por reinventar el gobierno. “Son más jóvenes y supuestamente tienen mejores habilidades, y eso es lo que quieres”.

El intento inicial de Trump de reducir la fuerza laboral fue el programa de renuncia diferida, comúnmente descrito como un paquete de liquidación, que ofrecía pagar a las personas hasta el 30 de septiembre si aceptaban renunciar. La Casa Blanca dijo que 75,000 personas se inscribieron, un número menor que el objetivo del gobierno, por lo que Trump ha dejado claro que tomará más medidas.