Juez federal levanta el bloqueo al plan de Trump para incentivar la renuncia "en diferido" de trabajadores del gobierno

Video Juez levanta el bloqueo al plan de Trump para incentivar la renuncia de trabajadores del gobierno

Un juez federal de Boston levantó este miércoles el bloqueo temporal interpuesto sobre el plan del gobierno de Donald Trump para incentivar la renuncia de trabajadores federales a cambio de incentivos financieros. Poco después, el gobierno dio por cerrado el plazo para inscribirse.

El juez de distrito George O'Toole Jr., el mismo que el pasado jueves ordenó la pausa temporal para dar a las partes más tiempo para presentar sus argumentos, concluyó que el grupo de sindicatos que presentó la demanda no tiene capacidad legal para impugnar esta iniciativa.

Los sindicatos habían argumentado que el plan es ilegal y pidieron a O'Toole que lo mantuviera en suspenso e impidiera que la Oficina de Administración de Personal solicitase a más trabajadores que se inscriban, al considerar que encubre una especie de ultimátum a los funcionarios para que abandonen ante la amenaza de despidos masivos en el futuro.

El Departamento de Justicia, por su parte, calificó el plan como una “salida humanitaria” para los empleados federales que pueden haber estructurado sus vidas en torno al trabajo remoto y a quienes se les ha ordenado regresar a las oficinas gubernamentales de manera presencial.

La Casa Blanca dijo que hasta el jueves pasado, cuando el juez instauró el bloqueo, se habían inscrito 65,000 empleados del gobierno federal. El miércoles, McLaurine Pinover, portavoz de la Oficina de Personal citada por The Washington Post, dijo que el programa se cerró a las 7 p.m.

El programa de dimisiones diferidas está impulsado por el multimillonario Elon Musk, principal asesor de Trump para reducir el gasto federal. Según esta oferta, los empleados pueden dejar de trabajar y recibir su salario y beneficios hasta el 30 de septiembre si aceptan abandonar sus labores en el gobierno.

Victoria legal para Trump entre numerosos reveses judiciales a sus órdenes

La decisión de este miércoles supone una victoria legal significativa para Trump, después de numerosos bloqueos y reveses judiciales a muchas de sus decisiones y órdenes ejecutivas.

“Esto demuestra que la guerra legal no prevalecerá en última instancia sobre la voluntad de los 77 millones de estadounidenses que apoyaron al presidente Trump y sus prioridades”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

No hubo una respuesta inmediata de los sindicatos que presentaron la demanda contra el plan de Trump.

El presidente nacional de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE, por sus siglas en inglés), Everett Kelley, dijo que los abogados del sindicato están evaluando cuáles serán los próximos pasos a seguir.

“El fallo de hoy es un revés en la lucha por la dignidad y la justicia para los servidores públicos”, dijo Kelley en una declaración. “Pero no es el final de esa lucha. Es importante destacar que esta decisión no abordó la legalidad subyacente del programa”.

El sindicato sigue sosteniendo que es ilegal obligar a los ciudadanos estadounidenses a tomar una decisión, en unos pocos días, sin la información adecuada, sobre el abandono de sus carreras, se lee en la declaración.

