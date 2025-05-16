Qué se supone que significa el "86 47" que publicó James Comey y por qué lo acusan de amenazar a Trump

Video ¿Cuál es el significado del "86 47", la imagen por la que acusan a James Comey de amenazar a Trump?

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó el jueves que las fuerzas del orden público federales están investigando una publicación en redes sociales realizada por el exdirector del FBI James Comey que ella y otros republicanos sugieren es un llamado a la violencia contra el presidente Donald Trump.

"El exdirector del FBI James Comey instó al asesinato de @POTUS Trump", escribió Noem en X, usando el acrónimo "POTUS" por las iniciales en inglés del presidente de EEUU.

En una publicación de Instagram, Comey escribió "formación de conchas genial en mi caminata por la playa" bajo una foto de conchas que parecían formar las cifras "86 47".

Numerosos funcionarios del gobierno de Trump, incluida Noem, dijeron que Comey estaba abogando por el asesinato de Trump. "El DHS y el Servicio Secreto están investigando esta amenaza y responderán adecuadamente", escribió Noem, utilizando las siglas en inglés del Departamento de Seguridad Nacional.

Merriam-Webster, el diccionario utilizado por The Associated Press, dice que 86 es una jerga que significa "echar", "deshacerse de" o "negar el servicio a". Y señala: "Entre los sentidos más recientes adoptados está una extensión lógica de los anteriores, con el significado de 'matar'. No incluimos este sentido, debido a su relativa novedad y escasez de uso".

Así que el "86" se podría ver como código con el significado de "matar" y "47" aludiría al número de presidente de Estados Unidos de Trump.

Comey elimina la publicación y alega que no pensó que el 86 y el 47 pudieran ser asociados con violencia

La publicación ha sido eliminada desde entonces. Comey escribió después en Instagram que se trataba de una "fotografía de algunas conchas que vi hoy en una caminata por la playa, que yo asumí eran un mensaje político".

" No pensé que algunas personas asociarían esos números con violencia. Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo y por eso lo borré", explicó.

Trump sufrió un intento de asesinato en un mitin electoral en julio, que le causó una herida en la oreja. A lo largo de su carrera ha enfrentado otras amenazas.

La publicación original de Comey provocó indignación entre los usuarios conservadores en las redes sociales y Donald Trump Jr. acusó a Comey de llamar al asesinato de su padre.

El actual director del FBI, Kash Patel, dijo que estaba al tanto de la publicación y estaba consultando con el Servicio Secreto y su director.

James Blair, subjefe de personal de la Casa Blanca para asuntos legislativos, políticos y públicos, señaló que la publicación llegó en un momento delicado dado que Trump está viajando por el Oriente Medio.

"Este es un llamado de alerta de Jim Comey a terroristas y regímenes hostiles para matar al presidente de Estados Unidos mientras viaja por el Oriente Medio", escribió Blair en X.

Comey, quien fue director del FBI de 2013 a 2017, fue despedido por Trump durante el primer mandato del presidente en medio de la investigación del buró sobre las acusaciones de vínculos entre funcionarios rusos y la campaña presidencial de Trump en 2016. Comey escribió sobre su carrera en el exitoso libro de memorias "A Higher Loyalty".

Ahora es escritor de ficción criminal y está promocionando su último libro, "FDR Drive", que se lanzará el martes.

Con información de AP y AFP.